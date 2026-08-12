Fernando Banderet: "Hay muchos que venden espejitos de colores; vengan y vean lo que pasa en Añelo"

El crecimiento de Vaca Muerta puso a Añelo frente a uno de sus principales desafíos: transformar el fuerte desarrollo de la actividad energética en infraestructura urbana capaz de acompañar el aumento de la población y la llegada de nuevas inversiones. El intendente de la localidad, Fernando Banderet , expuso el escenario y las obras que impulsa el municipio durante el Foro de Inversiones Vaca Muerta , en un panel dedicado a los desafíos de planificar y gestionar la localidad.

La discusión se dio en un evento con foco en las oportunidades de inversión y el desarrollo inmobiliario de la región. En ese contexto, Banderet planteó que el desafío para Añelo está en anticiparse a una expansión que continuará durante los próximos años.

Añelo, entre el crecimiento de Vaca Muerta y la presión sobre la infraestructura

“Añelo está en pleno auge, en pleno desarrollo. Es una localidad a la que le faltó previsión de todo lo que se venía. Vaca Muerta no es de ahora. Se empieza a hablar y a desarrollar en 2011, cuando apenas alcanzaba a los 1.500 habitantes; hoy superamos ampliamente los 12 mil”, señaló Banderet.

La construcción vive su propio auge por Vaca Muerta, con Añelo en el centro de la escena

El crecimiento poblacional modificó de manera sustancial las necesidades de la localidad. Según explicó el intendente, la población se multiplicó y con ella aumentó la demanda de calles, redes de servicios, viviendas y espacios públicos.

“Duplicamos la densidad poblacional y lo que nos conlleva a nosotros es de qué manera damos respuesta a esa comunidad”, sostuvo.

En ese escenario, Banderet cuestionó la idea de promover un traslado masivo de población hacia la zona sin acompañarlo con planificación urbana. “Hace muy poco tiempo, cuando un funcionario nacional dijo que había que irse masivamente a Vaca Muerta, yo dije que eso no tenía que ser así. Sino, generamos un caos con lo que ya está y no desarrollamos nada”, afirmó.

Pavimento, cloacas y viviendas para acompañar la expansión

Entre las obras que mencionó Banderet se encuentra la ampliación de la red vial. Actualmente, Añelo cuenta con 17.000 metros de pavimento y el municipio proyecta alcanzar las 105 cuadras de asfalto hacia diciembre.

El avance del pavimento, sin embargo, requiere resolver previamente otras necesidades urbanas. El intendente explicó que para avanzar con las calles también fue necesario extender las redes de cloacas y mejorar el acceso a la energía.

La vivienda es otro de los puntos centrales de la agenda local. Banderet destacó el desarrollo de proyectos habitacionales con participación municipal y privada, con el objetivo de ampliar la oferta para los habitantes de la localidad.

“Es el primer municipio que ha generado viviendas sociales para su comunidad con fondos municipales, con el acompañamiento del privado. Es un ganar-ganar para todos”, afirmó.

Para el intendente, la articulación entre el Estado y las empresas resulta determinante frente a la escala de las inversiones que requiere la transformación urbana. “Cómo ha cambiado Añelo en estos últimos años. Esa transformación no es magia, es gestión, es el proyecto, es encontrarlo y trabajar en equipo”, sostuvo.

El desafío de los servicios y el salto en la provisión de gas

Uno de los problemas que atravesó históricamente a Añelo fue el acceso al gas, una situación que adquirió particular relevancia a medida que la localidad se convirtió en uno de los principales centros urbanos vinculados con Vaca Muerta.

Banderet destacó la ampliación de la capacidad de abastecimiento y el rol de la nueva planta de gas. Según detalló, la infraestructura anterior no tenía capacidad suficiente para responder a la demanda de la localidad.

“Añelo no tenía gas. La planta que teníamos no daba la capacidad suficiente para poder brindarlo. Es una paradoja terrible, pero eso lo entendió Horacio Marín, lo entendió el gobernador”, señaló, en referencia al salto en la capacidad de provisión.

El crecimiento de la infraestructura de servicios aparece así como una condición para que la expansión de Vaca Muerta no termine generando un cuello de botella en la ciudad. Para Banderet, la planificación debe contemplar no solo la demanda inmediata, sino también el escenario de las próximas décadas.

“Para el futuro, las expectativas son mucho más amplias. Nuestra problemática es de qué manera implantamos la infraestructura suficiente para que eso no sea un problema para las generaciones futuras”, planteó.

Más espacios verdes

"En el año 2025 cambiamos la curva y nos dio un superávit chiquito. Pero tuvimos una inversión de 9 mil millones de pesos en infraestructura pública", indicó.

Entre las obras y proyectos urbanos también mencionó la generación de espacios verdes. Según explicó el funcionario, Añelo cuenta actualmente con casi 30.000 metros cuadrados destinados a parques y áreas de esparcimiento, una infraestructura que busca acompañar la expansión de una ciudad marcada por el ritmo de la actividad petrolera.

El desafío para la localidad es que el crecimiento de Vaca Muerta se traduzca en una ciudad capaz de sostener ese proceso en el tiempo. En el Foro de Inversiones, Banderet insistió en que el desarrollo urbano requiere coordinación entre el sector público, las empresas y la comunidad. “Hay muchos que venden espejitos de colores. Después la problemática la tienen ustedes, el bolsillo de ustedes, pero yo no digo la realidad. Vayan y conozcan y miren”, concluyó.