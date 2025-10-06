Transcomahue inauguró su propio centro de control de la red de alta tensión

El alto Valle cuenta con un centro de control de alta tecnología para la red eléctrica. Crédito: Gobierno Río Negro

Se inauguró en Cipolletti el nuevo Centro de Control Regional eléctrico de la red de alta tensión provincial, operado por la empresa estatal Transcomahue . Con tecnología de última generación, las instalaciones permiten supervisar y coordinar el sistema eléctrico regional, aportando autonomía, mejores condiciones de trabajo y mayor confiabilidad en gran parte de Río Negro.

El Centro de Operaciones de la Transportista por Distribución Troncal (COTDT) ya se encuentra operativo y cumple un rol clave en la supervisión y coordinación del sistema eléctrico regional. Hasta hace poco tiempo, las operaciones se realizaban en Neuquén en instalaciones compartidas con el EPEN, pero con esta obra se consolidó un espacio propio en territorio rionegrino.

La sala cuenta con equipamiento de última generación que permite monitorear en tiempo real las líneas y estaciones transformadoras de alta tensión (132 kV). Además, allí se planifican mantenimientos y se anticipan riesgos que podrían afectar la calidad del servicio.

Clave para coordinar el sistema

El Jefe del Departamento Operaciones de Transcomahue, Guillermo Picón, explicó: “Este centro es el corazón operativo de nuestra red. Aquí se toman decisiones minuto a minuto que aseguran estabilidad y previsión en el servicio eléctrico para miles de usuarios”.

En situaciones críticas, como cortes nacionales o regionales, el COTDT asume funciones estratégicas: puede iniciar arranques en negro locales para recuperar gradualmente la demanda y coordina, en nombre de CAMMESA, la restauración segura del suministro eléctrico.

La sede técnica de Transcomahue en Cipolletti también se destaca por su perfil sustentable: parte de sus requerimientos energéticos son abastecidos a partir de fuentes renovables, gracias a un sistema de generación solar que refleja el compromiso de la empresa estatal con la eficiencia y el cuidado ambiental.