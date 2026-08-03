Los subsidios energéticos casi se duplicaron por la guerra y la reforma eléctrica

A pesar del fuerte empuje en las exportaciones de la guerra en Medio Oriente , el salto en los subsidios energéticos muestra que el conflicto bélico tiene otro costado preocupante que el gobierno tendrá que seguir de cerca para no perder su bastión del superávit fiscal.

En el primer semestre del año, este gasto se disparó un 80% de forma interanual al pasar de 1.195 millones a 2.147 millones de dólares, principalmente, por el aumento en el costo de abastecimiento de la demanda asignada en el mercado eléctrico.

Los subsidios a Cammesa se llevaron la peor parte con 1.567 millones, 688 millones más que el primer semestre del 2025. El efecto es multicausal, pero tiene un gran componente de encarecimiento de combustibles y también de consecuencias de la reforma eléctrica de este año.

Suba de los cosos eléctricos

Según un informe de la consultora Economía & Energía, el precio abonado a la generación asignada se ubicó un 21% por encima del precio monómico y la suba fue del 29% en el mercado spot.

“El mayor impacto provino de mayor costo de la generación térmica como consecuencia del incremento en el costo del combustible, mayor precio reconocido a la generación hidroeléctrica y mayor precio de las importaciones”, indicaron en el reporte.

El Ejecutivo avanzó con el nuevo régimen de subsidios energéticos y definió criterios de exclusión

En el caso del aumento de combustibles, la suba del 26% se explicó centralmente por el aumento del precio del gas natural importado (+58%), que además tuvo un incremento en el volumen comprado del gas en un 44%.

Por su parte, el precio promedio para la demanda industrial que adquirió su energía eléctrica en el mercado Spot pasó de 74 USD/MWh en el primer semestre de 2025 a 94 USD/MWh, mientras que el pico en el invierno de 2025 había sido de 97 USD/MWh, este año prácticamente se duplicó y alcanzó los 189 USD/MWh.

Sin embargo, para los usuarios industriales que adquirieron su energía eléctrica en el Mercado a Término el precio fue significativamente inferior a lo registrado en el mercado Spot. “La reforma eléctrica implicó el traspaso de generación hídrica, renovable y térmica con un costo relativamente reducido al abastecimiento de los grandes usuarios, determinando un encarecimiento en los costos de abastecimiento en el mercado prioritario y spot”, destacaron en E&E.