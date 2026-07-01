Suben las tarifas de luz y gas en julio: de cuánto será el aumento y qué pasa con los subsidios

La Secretaría de Energía prorrogó durante julio la bonificación extraordinaria del 25% para los usuarios de gas natural y gas propano por redes que forman parte del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y, al mismo tiempo, incrementó el beneficio para los usuarios de electricidad. Además, informó que las facturas de gas tendrán un aumento promedio del 3,01% a nivel nacional durante este mes, mientras que las boletas de luz subirán en promedio un 1,5% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 146/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La medida forma parte del esquema de subsidios creado por el Decreto 943/2025, que habilitó al Gobierno a modificar mensualmente las bonificaciones extraordinarias según las condiciones del sistema y la evolución de la demanda.

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Cómo quedan los subsidios para el gas en julio

La resolución establece que los usuarios beneficiarios del SEF que reciben el servicio de gas natural o gas propano por redes continuarán percibiendo durante julio una bonificación adicional extraordinaria del 25% sobre el consumo correspondiente.

El descuento se suma a la bonificación general prevista por el régimen de subsidios y alcanza también a entidades de bien público, clubes de barrio y otras organizaciones sin fines de lucro contempladas por la normativa.

Desde la cartera conducida por María Tettamanti explicaron que la decisión responde al aumento del consumo propio del invierno y al mayor costo del abastecimiento, que incluye importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles sustitutos, cuyos precios dependen de la volatilidad de los mercados internacionales.

Llama hornalla fuego prendido gas servicio público.jpg El Gobierno actualizó las tarifas de luz y gas para julio

Aumenta la bonificación para la electricidad

En el caso de la electricidad, el Gobierno resolvió elevar la bonificación extraordinaria correspondiente a julio hasta el 16,59%, reemplazando el beneficio anterior del 10,67% que había sido establecido para los meses de mayo, junio y julio.

El descuento se aplicará sobre un consumo base mensual de 300 kilovatios hora (kWh) para los usuarios residenciales alcanzados por el Régimen SEF. Según la resolución, el incremento busca morigerar el impacto tarifario durante los meses de mayor demanda energética.

Energia-Electrica- tarifas electricidad.jpg Luz y gas: el Gobierno oficializó nuevos aumentos y amplió los subsidios para julio

La resolución entró en vigencia este 1 de julio. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) deberá implementar las modificaciones en los cuadros tarifarios y garantizar que las nuevas bonificaciones se reflejen en la facturación de las distribuidoras de electricidad y gas de todo el país.

"La medida propiciada se enmarca en los principios de gradualidad, razonabilidad y previsibilidad que orientan el proceso de reestructuración del régimen de subsidios energéticos, procurando evitar variaciones abruptas en los montos de facturación durante los meses de mayor consumo", expresa la medida.

Las claves de los nuevos aumentos tarifarios de julio

Los aumentos surgen de un conjunto de resoluciones publicadas este miércoles por el Gobierno en el Boletín Oficial, que actualizan los distintos componentes que conforman las tarifas de electricidad y gas.

En el caso de la energía eléctrica, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) aprobó nuevos cuadros tarifarios para las distribuidoras, tomando como referencia la evolución de indicadores económicos como el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Como resultado de todas las medidas, el Ejecutivo estimó que las facturas registrarán en julio un incremento promedio del 3,01% para el gas a nivel nacional y del 1,5% para la electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).