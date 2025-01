Las metas de reducción de cortes que exigió Nación a cambio del aumento de tarifas

Las mayores diferencias se ven en el área de Edesur, donde hay municipios donde la cantidad de cortes y su duración es 10 veces mayor a la de Capital Federal. En frecuencia, los peores fueron San Vicente, Presidente Perón, Cañuelas, Florencio Varela, Ezeiza y Lomas de Zamora. En duración, se destacan Cañuelas y San Vicente por amplio margen.

En promedio, las metas en la Ciudad de Buenos Aires rondan entre 2,5 y 2,8 horas por usuario y entre 1,08 y 1,12 cortes por semestre. De no cumplir con estos parámetros, la distribuidora le reconocerá al usuario un crédito en la facturación del semestre inmediatamente posterior al registro, cuyo monto será proporcional a la energía suministrada en condiciones no satisfactorias (variaciones de tensión o perturbaciones mayores a las admitidas) o a la energía no suministrada (frecuencia y duración de los cortes por encima de los admitidos).

Cabe aclarar que esta cuenta recién considera los cortes mayores a 3 minutos, que no son causados ni por eventos climáticos externos de gran magnitud (que afecten entre 100 mil y 400 mil usuarios) ni interrupciones originadas por la generación y el transporte.

Atención a los clientes

Otros requisitos que deberán cumplir las distribuidoras son un máximo de una lectura estimada bimestral por año, un plazo de resolución de reclamos de quince días hábiles como tope, un máximo de espera por usuario de 30 minutos para ser atendido en una sucursal y un mínimo de un puesto de atención al público cada 20 mil usuarios.

En caso de errores de facturación, la distribuidora abonará al Usuario damnificado una multa equivalente al 50% del monto de la facturación objeto del reclamo y del 30% por cada Liquidación de Servicio Público que contenga al menos una lectura del estado del instrumento de medición estimada.

Finalmente, el Ejecutivo bajó la tasa de ganancias sobre los activos de las distribuidoras después de impuestos del 10,3% al 6,22% debido a la reducción del riesgo país que mejora los costos financieros de las empresas.