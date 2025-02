Las claves de la desregulación eléctrica de Milei y qué falta conocer

“Para tener una dimensión acabada del impacto de la medida restan conocerse resoluciones adicionales que seguramente se publicarán en las próximas semanas”, indicó la consultora Economía & Energía en su último informe.

El punto principal de la medida fue la habilitación a nuevos proyectos de generación, autogeneración o cogeneración de energía eléctrica a celebrar contratos de abastecimiento en el Mercado a Término, algo prohibido hasta el momento a excepción de las renovables.

“Las condiciones actuales del mercado eléctrico mayorista (MEM), caracterizadas por un aumento de la demanda y la consecuente necesidad de modernización tecnológica tendiente a garantizar un abastecimiento confiable, exigen implementar acciones para fomentar nuevas inversiones, disponer tecnologías más eficientes y un despacho más efectivo en beneficio de los usuarios finales”, justifica la resolución oficial.

Gestión de combustibles para generación

El segundo eje de esta desregulación pasa por la gestión de combustibles de las generadoras, donde se elimina el esquema de despacho firme para el gas natural y se permite a partir del primero de marzo que los generadores térmicos adquieran el combustible requerido para su operación. Aunque, los Contratos de Abastecimiento de Generación Térmica sin obligación de la gestión de combustibles seguirán siendo abastecidos por el OED (Organismo Encargado del Despacho).

CENTRAL TERMICA ALBANESI.webp

“Las condiciones actuales requieren una gradual descentralización en la gestión de combustibles, permitiendo que los generadores térmicos operen con mayor autonomía, reduciendo costos y mejorando la eficiencia del sistema”, justificaron las autoridades.

Los precios

Otro aspecto importante de la resolución pasa por el costo de la energía no suministrada que, a partir del 1° de febrero de 2025, ascenderá a 1.500 USD/MWh, rigiendo los siguientes porcentajes de escalones de falla respecto de la demanda y su respectiva valorización: a) Hasta 5%: 350 USD/MWh; b) Hasta 10%: 750 USD/MWh; c) Más de 10%: 1.500 USD/MWh. “Estos valores transitorios serán de consideración y aplicación hasta tanto se realice una evaluación socioeconómica de la valorización del Costo de la Energía No Suministrada”, explican.

Finalmente, se dispuso que la incorporación de nuevos contratos o renovación de contratos en el Mercado a Término del MEM bajo la modalidad de “servicio energía plus” tendrá como fecha límite de vigencia el 31 de octubre de 2025, mientras que los contratos vigentes continuarán hasta su finalización.

“Ha generado limitaciones para la evolución del mercado que requieren ser eliminadas, incorporando señales económicas y adaptadas a las nuevas demandas del sector”, sostienen respecto a este esquema que fue muy criticado por los expertos.