El Gobierno avanza con la desregulación eléctrica y le quita nuevas funciones a Cammesa

Se trata de la Resolución 2022 del año 2005 que, según las autoridades actuales, le dio a la mayorista eléctrica “tareas para las cuales no fue originariamente constituida”. “ Implicó un involucramiento excesivo del Estado Nacional ” y “ fue dictada en circunstancias económicas diversas a las actuales ”, justificó el decreto de este miércoles.

El método del Gobierno

En ese marco, se dio paso a la elaboración de contratos con la garantía de los fondos de Cammesa, se controló la compra de combustibles y se actuó en representación de los agentes del MEM, lo que, para la cartera de Rodríguez Chirillo, implica “mecanismos poco eficientes en el costo de generación”.

“Hay que propiciar un mercado en el que la oferta y la demanda realicen transacciones libremente, regulado por normativas que promuevan su funcionamiento autónomo y competitivo, contribuyendo a una mayor eficiencia y sostenibilidad económica”, dijeron.

Consultados por este medio, expertos en el tema aseguran que la medida implica “dar vuelta todo” y que es tan impactante que no se podrá aplicar de un solo golpe. “No lo podrán hacer de prepo, será un proceso denso, no hay otra forma”, indicó Juan José Carbajales.

“Deja de ser el intermediario del sistema de contratos, compra de gas y hasta intercambios eléctricos binacionales. En adelante, la clave será ver cómo se desarma la maraña de instrucciones regulatorias que le fue dando la Secretaría de Energía durante los últimos 20 años. Y, al mismo tiempo, si los jugadores del sector se amoldan a un nuevo paradigma”, agregó vía X.

El siguiente paso

En los hechos, es el puntapié inicial para que Cammesa no compre más combustibles como el gas natural, el gasoil y el fueloil para las centrales térmicas. “Se pretende retirar a Cammesa de ciertas operaciones que no estaban entre las competencias originales de la Ley 24.065, como ser recibir instrucciones regulatorias por parte de la Secretaría de Energía para el manejo de fondos o compras de combustibles. Se quiere volver a la esencia original de la Ley 24.065, pero no sé cómo lo van a implementar. Deben estar preparando otra Resolución”, manifestó el investigador del Instituto de Energía de la Universidad Austral, Oscar Medina.

Por su parte, desde una importante generadora eléctrica afirmaron a +e que el Gobierno “se apuró en sacar esa Resolución, ya que se debería haber regularizado antes un montón de cosas que aún está haciendo Cammesa. No sé si Cammesa va a poder hoy salir a comprar cualquier clase de combustible. No es algo que se puede hacer de un día para otro y habrá muchas empresas que no lo podrán hacer”.