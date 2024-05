Cammesa: la vuelta de su esquema original

El objetivo de La Libertad Avanza es que la compañía deje de adquirir combustible para generadores, que pasarán a ser responsables del abastecimiento del gas, y que resolver el pago del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) del abastecimiento que requieren las distribuidoras, ya que desde la Casa Rosada consideran que los mecanismos utilizados hasta ahora no son viables.

A lo largo de los años, principalmente durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, Cammesa fue adoptando cada vez más funciones y tuvo una injerencia directa en la industria energética. Con la llegada de Milei, esa política no corre más.

“La compañía se fue adaptando a nuevos roles como en la compra de gas, en la importación de gasoil, en los intercambios eléctricos con los países vecinos y la comercialización eléctrica, entre otros. Son roles que fue asumiendo a lo largo del tiempo y que este Gobierno quiere menos intervención estatal”, explicó Juan José Carbajales.

El viejo nuevo rol de Cammesa

El análisis del exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación y titular de la Consultora Paspartú fue confirmado en el Foro de Transición Energética e Hidrógeno Verde. Allí, Mariela Beljansky defendió el rol que la Casa Rosada le está asignando a Cammesa.

“El sector financiero le tiene que interesar mucho más que haya un pagador que sean industrias o que sea un distribuidor y no que sea alguien que no tiene ni un activo y que solamente dependía de que se le enviara plata del Tesoro Nacional, un Tesoro Nacional que está quebrado”, afirmó la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Nación.

“Creo que puede ser que cueste a veces pararse con el inversor a decirle Cammesa no está más porque ya era un nombre conocido, pero en realidad Cammesa como tal solamente hacía de intermediario y pedía plata al Tesoro y después pagaba los PPA. Eso no está más porque el Tesoro Nacional no tiene plata para eso”, destacó.

En este sentido, la funcionaria nacional ponderó que la compañía cumpla con su rol que tenía previsto por ley. “Que sea solamente la administradora del mercado mayorista eléctrico, da mucha más certidumbre porque el sector energético pasa a ser un sector sustentable en términos económicos y eso va a viabilizar que sea sustentable en términos de funcionamiento”, manifestó Beljansky.

FOTO DE ARCHIVO. Cammesa ya no será garantía para los próximos proyectos de energía. Ahora habrá acuerdos entre privados REUTERS/Paul Hanna

Los proyectos

Los futuros proyectos estarán marcados por esta línea política. Un ejemplo es el nuevo parque eólico que se instalará en Chubut. La administración de Ignacio Torres trabaja para posicionar a la provincia como la región del hidrógeno verde.

Según detalló el secretario de Infraestructura y Planificación de Chubut, Nicolás Cittadini, los aerogeneradores se instalarían en la localidad de El Escorial pensando en la producción del combustible del futuro y tendrá una potencia de 200 megavatios.

Los funcionarios habían conseguido los fondos, pero necesitaban el visto bueno de Nación. En su visita a la cartera energética, Eduardo Rodríguez Chirillo les transmitió el nuevo camino que transita Cammesa.

“El Estado tenía que dar garantías y emitir deuda soberana por 400 millones de dólares y tomar crédito internacional. Fui a charlarlo y me dijeron que no. Nos cambiaron las condiciones. Esta vez tiene que ser inversión privada”, relató Cittadini.

Las autoridades buscaron inversores y se estableció un PPA (es un acuerdo o contrato de compraventa de energía a largo plazo entre un desarrollador renovable y un consumidor). La inyección de capital será a través de un fideicomiso y un inversor privado invertirá 360 millones de dólares.

Nuevos acuerdos

La curiosidad es que Cammesa ya no será el comprobador de energía de los proyectos, sino que se tratará de un acuerdo entre privados.

“Chirillo nos contó que Cammesa ya no será más el garante de que uno pueda cobrar esa energía que produce, por lo que tuvimos que decirles a los inversores que tenían que buscar un mercado abierto: las cooperativas en Chubut no se pueden buscar porque están todas quebradas, así que hay que ir al mercado de los grandes consumidores o a la industria”, aseveró Cittadini.

“Los inversores están dispuestos a invertir y creo que en 2 o 3 meses se va a cerrar ese proyecto y vamos a empezar a construir el parque eólico”, consideró el funcionario chubutense.

Nación ya estableció que Cammesa vuelva a su rol originario. Los actores de la industria todavía no asimilan los cambios y trabajan en acomodarse. Los proyectos tendrán una nueva impronta marcados por la política que impulsa La Libertad Avanza.