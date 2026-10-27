El ITBA en la AOG Patagonia 2026: formación y tecnología para una industria energética en transformación

La formación de profesionales para una industria que incorpora nuevas tecnologías y demanda conocimientos cada vez más específicos fue uno de los ejes de la participación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires ( ITBA ) en la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 , que se realizó del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM de Neuquén.

La universidad presentó su oferta académica y reunió a referentes del sector energético en un panel dedicado a analizar los principales desafíos de la próxima década. Su participación en la exposición también permitió fortalecer vínculos con empresas y profesionales de la industria, en un contexto en el que la actualización de conocimientos y la incorporación de nuevas tecnologías resultan fundamentales para el desarrollo del sector.

“Estamos en conversación cotidiana con la industria”, señaló Mariana Maggio, decana de la Escuela de Innovación del ITBA. Ese intercambio, explicó, permite conocer las necesidades de las compañías y trabajar sobre propuestas de formación que contemplen tanto a quienes buscan ingresar al sector como a los profesionales que necesitan actualizarse o especializarse.

El vínculo entre las empresas y la formación académica

La participación del ITBA en la exposición incluyó el panel “El sector energético: la próxima década”, que se realizó el martes 20 de octubre en el Auditorio Principal del evento. El encuentro reunió a Fausto Caretta, Upstream Managing Director de Pan American Energy, y Juan Martín Gandolfo, Chief Operating Officer de Quintana Energy. La moderación estuvo a cargo de Carlos Gargiulo, ingeniero en Petróleo graduado del ITBA y director de la Especialización en Reservorios No Convencionales de la universidad.

La conversación giró en torno a los desafíos para desarrollar el potencial de los recursos energéticos, desde la necesidad de ampliar la escala de producción y la infraestructura hasta la incorporación de tecnología para mejorar la eficiencia de las operaciones. Asimismo, se abordaron las perspectivas del gas, los proyectos de gas natural licuado (GNL) y el futuro de los campos maduros y los recursos convencionales.

Carlos Gargiulo, ingeniero en Petróleo graduado del ITBA y director de la Especialización en Reservorios No Convencionales.

A su vez, la conversación incorporó el impacto de la inteligencia artificial y el análisis de datos en las operaciones, junto con los conocimientos y las habilidades que necesitarán las nuevas generaciones para desarrollarse profesionalmente en el sector.

Para Maggio, este tipo de intercambios también permite identificar qué conocimientos necesitará la industria en los próximos años. "Nuestros graduados están trabajando en las empresas, nos reunimos con ellos, les preguntamos cuáles son los temas de agenda, qué necesidades tienen, cómo ven lo que viene", expresó en una entrevista con MasE.

Según señaló, a partir de esas conversaciones surgen temas que requieren respuestas desde la formación académica, entre ellos la transformación digital y la preparación de los distintos perfiles para incorporar nuevas herramientas. “Una cosa es declararlo, y otra cosa es preparar a la gente para eso”, sostuvo.

"A veces tiene que ver con los tomadores de decisiones, a veces tiene que ver con los técnicos, a veces tiene que ver con la reconversión de perfiles técnicos. Tiene que ver también con anticipar cuestiones respecto de las necesidades de la industria. Me parece que si hay algo que distingue al ITBA es esa comprensión, ser parte de ese diálogo, tanto con nuestros estudiantes como con nuestros egresados, y entender que de ahí se tienen que derivar líneas estratégicas", agregó.

Petróleo, gas y nuevas especializaciones

La oferta académica del ITBA incluye carreras de grado, posgrados y programas de Educación Ejecutiva. En el área energética, cuenta con Ingeniería en Petróleo y propuestas de especialización vinculadas con la Producción del Oil & Gas, Reservorios No Convencionales, Desarrollo Energético Sustentable y Gestión Ambiental.

La formación continua también responde a los cambios que atraviesa el mercado laboral del sector. Por ejemplo, profesionales que estudiaron ingeniería mecánica o industrial pueden orientar su carrera hacia la actividad hidrocarburífera mediante instancias de especialización. Al mismo tiempo, quienes ya trabajan en el rubro necesitan incorporar conocimientos a medida que se modifican las tecnologías y los procesos productivos.

La decana detalló que el objetivo es que los profesionales puedan continuar con sus estudios para profundizar sus conocimientos, especializarse en un área o incluso pasar a otro campo de actividad. Esa perspectiva atraviesa especialmente a sus posgrados y programas de Educación Ejecutiva, orientados a quienes necesitan compatibilizar la capacitación con sus responsabilidades laborales.

La propuesta está dirigida a profesionales en actividad con necesidades de actualización y a pymes y organizaciones que busquen preparar a sus equipos para nuevos desafíos y oportunidades.

El stand del ITBA en la AOG Patagonia 2026.

Inteligencia artificial e innovación educativa

La incorporación de IA y herramientas digitales es uno de los ejes que el ITBA integra dentro de sus propuestas de formación. Según Maggio, la universidad trabaja en prototipos de innovación pedagógica que incluyen agentes de inteligencia artificial para acompañar el aprendizaje, producción de videos en laboratorios, simulaciones, gamificación y ejercicios de toma de decisiones basados en desafíos.

Maggio indicó que la innovación educativa también pasa por desarrollar nuevas formas de enseñar y aprender. La cuestión cobra especial importancia en sectores como el petróleo y el gas, donde muchas personas desarrollan sus tareas en los yacimientos y deben compatibilizar la capacitación con las exigencias de sus puestos y su vida personal. En ese contexto, los formatos y las modalidades de cursada forman parte de las decisiones que las instituciones educativas deben considerar al diseñar sus programas.

Las propuestas también deben contemplar las particularidades de cada comunidad profesional y generar recorridos que respondan a sus necesidades, señaló la decana. A modo de ejemplo, mencionó la participación de las mujeres en la industria e hizo hincapié en la importancia de ofrecer instancias de formación flexibles, que permitan sostener la especialización a lo largo del tiempo.

"La pregunta es: ¿cuál es la mejor experiencia para cada comunidad inscrita en el territorio local, para cada persona?, ¿cómo acompañamos esto con procesos ajustados, adaptables, flexibles, relevantes, donde la gente sienta que hay una propuesta que fue pensada, para que sea un espacio de especialización en serio?", expresó.

Formación tecnológica

El ITBA también promueve la participación de sus estudiantes en competencias internacionales como el PetroBowl, vinculada con los conocimientos sobre la industria del petróleo y el gas. Maggio destacó el orgullo que representan estas experiencias para la universidad y se refirió a las iniciativas STEM dirigidas a docentes y estudiantes, así como actividades de robótica y competencias destinadas a jóvenes que todavía transitan la educación básica.

Con más de 65 años de trayectoria, el ITBA cuenta con una oferta académica especializada en Ingeniería, Tecnología y Negocios. La universidad dispone de 13 carreras de grado, 11 maestrías, 3 especializaciones y 4 doctorados, y de más de 70 programas de Educación Ejecutiva. Su oferta académica se focaliza en cuatro grandes áreas: Energía y Ambiente, Industria y Operaciones, Negocios y Estrategia, y Tecnología y Datos.