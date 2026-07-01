Estudiantes argentinos crearon un robot de perforación inspirado en Vaca Muerta y ganaron una competencia internacional

.Un equipo argentino ganó por primera vez la competencia internacional de perforación Drillbotics.

El talento argentino volvió a destacarse en el ámbito de la ingeniería aplicada a la industria energética. Un equipo de 12 estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) obtuvo el primer puesto en Drillbotics 2026 , la competencia internacional organizada por la Sociedad de Ingenieros del Petróleo ( SPE , por sus siglas en inglés), gracias al desarrollo de un robot de perforación autónomo inspirado en la tecnología utilizada en yacimientos como Vaca Muerta .

Además del título, el logro tiene un valor histórico, ya que fue la primera vez que un equipo de Argentina y de toda América Latina participó en el certamen, y lo hizo superando a universidades de Alemania, Noruega, India y Estados Unidos.

Un robot de perforación inspirado en la industria petrolera

El proyecto consistió en diseñar y construir un equipo de perforación autónomo a escala reducida, capaz de atravesar una muestra de roca siguiendo una trayectoria preestablecida y corrigiendo su recorrido de manera automática durante la operación.

Así es el robot de perforación del ITBA que hizo historia en una competencia internacional

Para lograrlo, los estudiantes combinaron conocimientos de Ingeniería en Petróleo, Mecánica, Electrónica e Informática, integrando sistemas de control, programación, electrónica y diseño mecánico en un único desarrollo.

La iniciativa tomó como referencia las tecnologías que hoy emplea la industria para la perforación direccional de pozos de petróleo y gas, como las utilizadas en desarrollos no convencionales de Vaca Muerta. Durante el proceso también incorporaron sistemas de navegación, sensores inerciales, control industrial y metodologías utilizadas para perforar pozos complejos de forma segura y eficiente.

El desarrollo comenzó a mediados de 2025 y demandó casi un año de trabajo, desde el diseño conceptual hasta la fabricación, programación, integración y validación del sistema que finalmente compitió a nivel internacional.

Un robot de perforación desarrollado por estudiantes ganó un torneo internacional

Qué es Drillbotics, la competencia internacional que reúne a las principales universidades

Drillbotics es una competencia universitaria organizada por la SPE, la principal asociación profesional de la industria del petróleo y el gas a nivel mundial.

Cada edición desafía a equipos universitarios a diseñar, construir y operar sistemas de perforación autónomos bajo condiciones similares a las que enfrenta la industria, evaluando tanto el desempeño técnico como los estándares de seguridad, la planificación del proyecto y la capacidad para resolver problemas durante la operación.

En la edición 2026, solo cinco universidades lograron avanzar a la instancia final de construcción y demostración física de los equipos:

ITBA (Argentina)

Clausthal University of Technology (Alemania)

Norwegian University of Science and Technology (Noruega)

Pandit Deendayal Energy University (India)

Texas A&M University (Estados Unidos)

El equipo argentino obtuvo el primer puesto y se convirtió en el primer representante latinoamericano en la historia del certamen en alcanzar esa posición.

Qué destacó el jurado del equipo argentino

Según informó el ITBA, los jueces valoraron especialmente que el equipo argentino desarrollara desde cero un sistema de perforación completamente funcional en su primera participación.

También resaltaron el cumplimiento de los estándares de seguridad, la calidad de la comunicación técnica durante la presentación, la coordinación del grupo durante la demostración y la capacidad para identificar y resolver inconvenientes en tiempo real.

Como reconocimiento adicional, el comité organizador invitó a los estudiantes a elaborar el paper oficial de Drillbotics 2026 y presentar el proyecto durante la SPE Drilling Conference, que se realizará entre el 9 y el 11 de marzo de 2027 en Stavanger, Noruega, uno de los encuentros internacionales más importantes de la industria de la perforación.

Un proyecto argentino con proyección internacional

El equipo estuvo integrado por Augusto Storani, Chiara Alexandra Bortolot, Martiniano Federico Leguizamón, Conrado Besel Stur, Matías Hernán Felizia, Julieta Luz Bó, Andrea Belén Enricci Louzán, Julieta Goldbaum, Álvaro González Christiansen, Juan Ignacio García Vautrin Raggio, Juan Ignacio Cantarella y Augusto Felipe Ospal Madeo, estudiantes de Ingeniería en Petróleo, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería Informática.

La experiencia les permitió trabajar bajo estándares internacionales, intercambiar conocimientos con especialistas de la industria y demostrar el potencial de una tecnología desarrollada íntegramente en Argentina.