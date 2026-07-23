José Luis Manzano desembarca en el mapa minero de Río Negro

La provincia de Río Negro acelera su posicionamiento dentro del mapa minero nacional con un movimiento de peso. La Secretaría de Minería oficializó en las últimas horas una serie de solicitudes de exploración. La protagonista de esta avanzada es la firma Integra Tierras Raras S.A. , una subsidiaria de Integra Capital , el holding de inversión liderado por el empresario argentino José Luis Manzano .

Los edictos, publicados este 23 de julio de 2026 en el Boletín Oficial, confirman el interés formal de la compañía por recursos estratégicos. El objetivo principal apunta a las sustancias minerales de primera categoría, con foco excluyente en la exploración de uranio . Además, los pedimentos incluyen la búsqueda de minerales de segunda categoría.

La empresa diagramó su estrategia de prospección a través de cinco proyectos denominados bajo la nomenclatura "Bagual". En total, las áreas solicitadas suman casi 50.000 hectáreas distribuidas en sectores clave de la provincia. Este volumen de tierras evidencia una campaña de cateo de escala regional.

Qué busca la compañía de José Luis Manzano en Valcheta y Los Menucos

El análisis detallado de los expedientes revela una distribución geográfica muy precisa. El primer pedimento abarca 10.000 hectáreas y se ubica en el Distrito Minero Valcheta, en las proximidades de la localidad homónima.

El resto de los proyectos se concentran en el Distrito Minero Los Menucos, que incluye áreas de los departamentos de Avellaneda y El Cuy, con cercanía a Villa Regina. Allí, la compañía registró cuatro solicitudes consecutivas:

Bagual 16: contempla un área de 9.583 hectáreas.

contempla un área de 9.583 hectáreas. Bagual 17: suma otras 9.994 hectáreas al plan.

suma otras 9.994 hectáreas al plan. Bagual 18: abarca un polígono de 10.000 hectáreas.

abarca un polígono de 10.000 hectáreas. Bagual 19: completa el bloque con 9.961 hectáreas.

La cercanía de los vértices geográficos, definidos mediante el sistema de coordenadas Gauss-Krüger, indica una estrategia operativa clara. La compañía busca consolidar un bloque contiguo para optimizar la futura logística de perforación y análisis geológico.

Históricamente, la región sur de Río Negro demostró anomalías radiométricas compatibles con la presencia de uranio y otros metales de interés.

Los pasos formales que exige la Secretaría de Minería

Con la publicación de los edictos, el gobierno rionegrino activa los plazos estipulados por el Código de Minería. El titular de la cartera, Joaquín Aberastain Oro, ordenó el registro protocolar de las solicitudes. Ahora, la empresa debe cumplir con requisitos para mantener vigentes sus derechos.

La subsidiaria de Integra Capital cuenta ahora con un plazo perentorio de veinte días para acreditar la publicación de los avisos. El incumplimiento de este trámite administrativo derivará en la caducidad automática de los expedientes. Este mecanismo legal garantiza la celeridad en el otorgamiento de las áreas.

En paralelo, el Estado notificará formalmente a los propietarios superficiarios de las estancias afectadas por los polígonos de cateo. La Gerencia de Catastro ya remitió los informes correspondientes. Esta etapa resulta vital para habilitar el ingreso de los equipos técnicos al terreno y prevenir conflictos por el uso del suelo, un paso fundamental para la futura licencia social del proyecto.