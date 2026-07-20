Cerro Manrique vuelve a Río Negro: claves del Decreto que cierra la etapa de YPF

Río Negro publicó el Decreto 662/26 , difundido en el Boletín Oficial 6508 , que autoriza la reversión total del área hidrocarburífera Cerro Manrique a la provincia. La medida se produce tras la finalización del período exploratorio y el cumplimiento de las obligaciones por parte de YPF .

La reversión no responde a incumplimientos, sino al vencimiento natural del contrato. Según el expediente, YPF solicitó la devolución del 100% del área después del vencimiento del segundo período exploratorio, ocurrido el 21 de septiembre de 2024 . La Secretaría de Hidrocarburos analizó la documentación y aceptó la reversión total.

YPF superó los compromisos de inversión previstos para la segunda etapa exploratoria. La empresa debía acreditar 820 Unidades de Trabajo mediante la perforación de un pozo exploratorio. Finalmente, certificó 1.021,69 unidades, es decir, 201,69 unidades más de las exigidas.

La evaluación técnica incluyó los resultados de dos pozos exploratorios. Tras revisar los informes, la autoridad provincial validó el cumplimiento y procedió con la reversión. Además, YPF presentó el informe técnico final y acreditó los libres deuda correspondientes a regalías, canon de superficie, aporte complementario y compromisos de capacitación. La empresa también obtuvo la aprobación de la Auditoría Ambiental exigida para completar el procedimiento.

El proceso exploratorio en Cerro Manrique

La exploración del bloque comenzó en 2018, luego de que YPF resultara adjudicataria del permiso tras ganar una licitación pública nacional e internacional. El contrato inicial contemplaba inversiones superiores a los 22,2 millones de dólares. Aunque el primer pozo realizado ese mismo año no obtuvo los resultados esperados, durante los primeros tres años las inversiones se complementaron con registros de sísmica 3D, procesamientos especiales y un relevamiento de geoquímica de superficie en el sector centro este.

Posteriormente, se definieron nuevos objetivos y la empresa solicitó la autorización para avanzar en un segundo período exploratorio de otros tres años. En esta etapa se montó el equipo perforador en el pozo Barda del Carrizo (BdC.x-1) con el fin de evaluar reservorios convencionales y tight. Dicha perforación representó una inversión estimada mayor a los 6 millones de dólares y permitió sumar información sobre el potencial del bloque.

Finalmente, el área Cerro Manrique volvió a quedar bajo la administración provincial. Esta decisión ordena el cierre formal de la etapa exploratoria y le otorga al gobierno de la provincia la capacidad para definir los próximos pasos a seguir en el sector.

FUENTE: Gobierno de Río Negro