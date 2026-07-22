Las empresas de Vaca Muerta arrasan en el mercado de deuda: ¿quiénes consiguieron los dólares más baratos?

El motor de Vaca Muerta necesita combustible financiero de forma constante. Las empresas del sector energético consolidaron su hegemonía en el mercado de capitales argentino durante la primera mitad de 2026. Según el último informe de RICSA ALyC, la industria de los hidrocarburos y la energía eléctrica capturó el 55,1% del volumen total emitido en Obligaciones Negociables (ONs) .

Las compañías del sector levantaron US$ 5.307 millones sobre un total general de US$ 9.632 millones. El dato cobra mayor relevancia al contrastarlo con la cantidad de operaciones. Energía representó apenas el 14% de las series emitidas, con 24 colocaciones en total. La métrica refleja una tendencia clara: el sector petrolero y gasífero busca y consigue tickets de altísimo volumen.

El mercado primario en su conjunto mostró una sólida expansión del 8% frente al mismo periodo de 2025. Sin embargo, la aceleración de las empresas energéticas marcó el pulso real de la plaza. La demanda de financiamiento del sector saltó un 87% entre el primer y el segundo trimestre del año.

El club de los millones: YPF, Pampa y Vista

La extrema concentración caracteriza al mercado corporativo energético. Los diez principales emisores acapararon el 90,8% del volumen total de la industria. Esta cifra equivale al 50% de todo el mercado de deuda corporativa de la República Argentina.

YPF lideró el pelotón con holgura. La petrolera de mayoría estatal concretó tres emisiones y recaudó US$ 833 millones. Pampa Energía escoltó a la firma de bandera con US$ 700 millones en tres operaciones. Edenor completó el podio con US$ 640 millones.

Pluspetrol y Vista Energy, dos actores fundamentales en el desarrollo del shale neuquino, también pisaron fuerte en la bolsa. Ambas compañías levantaron US$ 617 y 500 millones, respectivamente. Con estos jugadores en la cancha, el ticket promedio del sector trepó a US$ 221 millones, un alza interanual del 66%.

Diversificación y el desafío del midstream

El ecosistema energético trasciende la mera extracción de crudo y gas. El reporte de RICSA identifica la participación de 17 emisores distintos, abarcando subsectores críticos como exploración y producción (E&P), midstream, generación y distribución.

Para sostener el nivel de actividad en Vaca Muerta, las inversiones en infraestructura de transporte resultan vitales. Los dólares captados en el mercado fluyen de manera directa hacia la ampliación de gasoductos, oleoductos y plantas de tratamiento. Sin esta inyección de capital intensivo, los cuellos de botella ahogarían los récords de producción que mes a mes reporta la provincia de Neuquén.

Las operadoras demuestran una eficiencia financiera notable. El aumento en el tamaño de los tickets revela que las corporaciones evitan la atomización de sus pasivos. Salen al mercado menos veces, pero exigen volúmenes mucho más contundentes para fondear obras de escala.

La paradoja de las tasas y los plazos

El dato más revelador del semestre radica en la dispersión de las tasas de interés. El mercado opera con una curva de crédito propia y exclusiva para el segmento energético. Los inversores aplican una lupa estricta sobre los perfiles crediticios individuales y discriminan el riesgo de forma activa.

El costo promedio de financiamiento se ubicó en el 8,1% TNA en dólares. La cifra marca un ligero incremento frente al 7,3% registrado en 2025. No obstante, la brecha entre empresas alcanzó los 640 puntos básicos. Pampa Energía logró la tasa más barata de la plaza con un 5%, mientras que Compañía General de Combustibles (CGC) convalidó un 12%.

La lógica financiera tradicional dicta que los plazos más largos exigen tasas más altas. El mercado local invirtió esta regla para las corporaciones de primera línea. Vista Energy emitió deuda a más de 12 años (146,1 meses) y Pampa Energía a casi 12 años (139,8 meses). Ambas firmas se financiaron por debajo del 8% TNA. En el extremo opuesto, Crown Point y CGC pagaron entre 11% y 12% por plazos cortos de dos a tres años. La tasa, hoy por hoy, depende del perfil de la empresa y no del calendario.

La estructura del financiamiento energético refleja de forma directa la matriz de ingresos de la industria. El 99,4% de las emisiones del sector se canalizó en dólares. Las compañías con perfiles exportadores dominan la escena.