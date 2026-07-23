Vaca Muerta impulsa a los proveedores locales: ya son casi 900 las empresas certificadas en Neuquén

La cantidad de empresas certificadas como proveedoras neuquinas para la industria hidrocarburífera creció con fuerza en los últimos 2 años. De acuerdo con datos oficiales, ya son cerca de 900 las firmas que obtuvieron la certificación prevista por la Ley Provincial 3.338 , un régimen que apunta a fortalecer la participación de las pymes locales dentro de la cadena de valor del sector energético.

Según la información difundida por el gobierno provincial, a fines de 2023 había poco más de 300 empresas certificadas. Desde entonces, el número aumentó cerca de un 200%, en un contexto de expansión de la actividad en Vaca Muerta y de una mayor demanda de bienes y servicios por parte de operadoras y compañías contratistas.

La Ley 3.338 establece mecanismos para promover el desarrollo de proveedores neuquinos y alcanza tanto a empresas operadoras como a firmas de servicios especializados vinculadas a la actividad hidrocarburífera.

Las empresas neuquinas ganan lugar en la cadena de valor de Vaca Muerta. (Foto: Gobierno de Neuquén)

Qué beneficios tiene la certificación para las empresas neuquinas

Las compañías que obtienen la certificación acceden a una serie de beneficios previstos por la normativa. Entre ellos, cuentan con prioridad en las contrataciones cuando presentan las mismas condiciones técnicas y económicas que un proveedor no certificado.

Además, pueden participar en actividades de vinculación con las principales empresas del sector, acceder a programas de capacitación, asistencia técnica y distintas iniciativas de desarrollo de proveedores impulsadas por el Centro PyME-ADENEU, organismo que actúa como autoridad de aplicación de la ley.

En ese marco, durante este año se realizaron 8 encuentros del denominado Ciclo de la Cadena de Valor Neuquina, que reunió a pymes certificadas con compañías como AESA, Pan American Energy, Contreras Hermanos, SLB, Halliburton, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Sur y Tecpetrol. También se organizaron visitas a yacimientos operados por Vista Energy para acercar a los proveedores locales con la actividad en campo.

La provincia también prevé repetir la participación conjunta de las empresas certificadas en la próxima edición de la Argentina Oil & Gas (AOG), donde contarán con un espacio de exhibición.

Los requisitos para acceder al registro

El crecimiento de empresas inscriptas superó las previsiones iniciales, según indicó Pablo Azar, subgerente de Energía y Minería del Centro PyME-ADENEU. "Ha superado la expectativa la convocatoria de las nuevas empresas que quieren certificar. Desde 2023 a la fecha mejoró en un 200 por ciento la cantidad de empresas que alcanzaron la certificación", dijo.

Respecto de las condiciones que deben cumplir las firmas interesadas, explicó: "Algunas de las condiciones es que la empresa tribute en la provincia, que genere empleo neuquino y que los capitales, en su gran mayoría, estén dentro de la provincia."

Para saber más y conocer los requisitos y el procedimiento para certificar la empresa, los interesados pueden comunicarse con el Sector de Energía y Minería del Centro PyME-ADENEU al mail [email protected].