Cortes de gas: las alternativas del sistema para evitar una crisis

El sistema energético en alerta: el gas no es suficiente para todos y se realizan cortes a la industria.

Como el sistema puede operar entre un rango de 368 MMm3 y 312 MMm3, en los días de mayor demanda se suele tomar parte del stock. Por ejemplo, el 10 de mayo, cuando comenzó la ola de frío en gran parte del país, el line pack tenía 357 MMm3 y una semana más tarde ese número bajó a 308 MMm3. Es decir, incluso por debajo del mínimo aconsejable. Lógicamente, eso tiene un límite y ya desde el domingo se volvió a “inflar el caño”, como le dicen los técnicos del Enargas, aprovechando el leve incremento de la temperatura promedio del país.

A ese aporte de unos 7 MMm3 diarios se sumó entre 1 y 2 millones adicionales por día de la planta de Peak Shaving de Naturgy, que puede almacenar unos 27 millones para inyectarlos en los días de mayor demanda.

Los cortes al GNC y la industria

Ya cuando esos dos recursos dejaron de alcanzar es cuando se decidió proceder con los cortes el GNC y a la industria, pero solo a los que tienen contratos interrumpibles que pagan un precio del gas más bajo por asumir este riesgo.

“Tenes un reglamento de despacho en el Enargas. Lo aplican directamente las distribuidoras por protocolo, no es que llama alguien para cortarle a los interrumpibles”, explica a +e una fuente de amplia experiencia en el organismo regulador.

Otro experto del sector afirma que, de los 30 MMm3/d que consume la industria en promedio, los contratos interrumpibles representan un volumen de entre 5 y 6 millones por día. Por su parte, el GNC son otros 6 MMm3/d adicionales, de los cuales los interrumpibles están cerca del tercio.

Sin embargo, algunos cuestionan que se haya tomado esta medida en vez de sacarle gas a Cammesa cuando era claro que se trataba de un volumen menor que no alcanzaría para cubrir la disparada de consumo de los hogares.

“Tenés dos visiones. O priorizás la seguridad de abastecimiento o priorizas la eficiencia económica. Este Gobierno, después de muchas décadas donde primó la seguridad, eligió criterios de eficiencia económica. Es decir, no sacarle gas a Cammesa para no incrementar el costo del suministro. Eso les duró poco y terminaron levantando el pie del acelerador porque no había más gas”, indicaron desde una distribuidora.

Demanda prioritaria

De esta manera, el suministro a las centrales eléctricas bajó de 38 MMm3/d a 22MMm3/d en pocas jornadas, lo que obligó a utilizar combustibles más caros como el gasoil y el fueloil que provocarán un aumento de los subsidios del Estado.

“Como no alcanza para la demanda prioritaria, el gas que teníamos contratado se destina a la demanda prioritaria. Primero lo reemplazamos por GNL y después por líquidos. Un uso intensivo equivale a 250 mil metros cúbicos de gasoil por semana. Esta semana estas usando 40 mil y vamos a pasar a usar 150 mil a partir de junio”, subrayaron desde Cammesa.

Respecto al impacto en el encarecimiento del costo de generación, desde la mayorista indicaron que como “el despacho estaba considerando disponibilidad de gas natural mucho más tiempo del que sucedió”, las previsiones se quedaron cortas.

“Al principio, estimábamos una suba del 30%. Ahora, ya estamos en un 50% de diferencia porque se ajustaron los precios de inyección de gas, los de transporte de gas, los de transporte eléctrico. Y si le sumamos el uso de líquidos ya nos vamos al 60%”, subrayan.