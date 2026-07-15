YPF abrió una convocatoria para jóvenes ingenieros: quedan los últimos días para postularse

YPF cierra la inscripción a su programa para ingenieros: requisitos y cómo postularse

Quedan los últimos días para postularse al Programa Jóvenes en Ingeniería (JEI) de YPF , una iniciativa con la que la compañía busca incorporar profesionales para participar en proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el desarrollo de sus operaciones. La convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 17 de julio .

Se trata de una nueva etapa del proceso de selección que la empresa lanzó semanas atrás y que ahora entra en su tramo final. En este contexto, quienes cumplan con los requisitos todavía tienen la posibilidad de enviar su postulación antes del cierre de la convocatoria.

El programa está orientado a ingenieros graduados que ya cuenten con experiencia profesional y quieran incorporarse a equipos que trabajan en el diseño, planificación y ejecución de obras de infraestructura vinculadas al negocio energético.

Qué ingenieros busca YPF

La convocatoria está dirigida a profesionales egresados de las carreras de Ingeniería Mecánica, Electromecánica, Eléctrica, Electrónica, Química, Civil, en Materiales y Aeronáutica.

Además del título universitario, YPF solicita como requisito contar con al menos dos años de experiencia en alguna de estas áreas:

Gestión de ingeniería.

Procesos y seguridad en el diseño.

Planificación de proyectos.

Estimación y costos de proyectos.

También exige un nivel de inglés intermedio o avanzado y disponibilidad para viajar y participar en proyectos en distintas locaciones del país.

Según informó la compañía, el ingreso de los profesionales seleccionados está previsto para septiembre de 2026.

En qué consiste el Programa Jóvenes en Ingeniería de YPF

De acuerdo con la descripción difundida por YPF, la propuesta apunta a que los participantes se integren a algunos de los planes de infraestructura más importantes que actualmente desarrolla la empresa.

La iniciativa contempla el trabajo junto a equipos técnicos especializados, con la posibilidad de participar en distintas etapas de los proyectos, conocer los procesos de ingeniería asociados a las operaciones de la compañía y adquirir una visión integral del negocio.

Quedan pocos días para postularse al programa de YPF para ingenieros

Entre los objetivos del programa también figura el desarrollo de capacidades vinculadas a la planificación, el diseño y la ejecución de obras de infraestructura necesarias para acompañar el crecimiento de la producción.

Cómo postularse al programa de YPF

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 17 de julio y deben realizarse de manera online a través del formulario habilitado por la firma: https://postulacion.typeform.com/to/jJSiqwZ6?typeform-source=lnkd.in

Los interesados pueden inscribirse desde el enlace publicado por YPF en la convocatoria oficial. Allí deberán completar sus datos y cargar la información requerida para participar del proceso de selección.

Con el cierre de la inscripción previsto para esta semana, la empresa comenzará luego las etapas de evaluación de candidatos de cara al ingreso estimado para septiembre.