YPF ya concentra toda su producción de crudo en la Cuenca Neuquina

Mayo significó un punto de inflexión para YPF . Desde el quinto mes del año, toda la producción de petróleo proviene exclusivamente de la Cuenca Neuquina , luego de concretarse la transferencia de las últimas áreas que aún administraba en otras cuencas dentro del Proyecto Andes .

El cambio redefine el mapa operativo de la empresa de mayoría estatal. A partir de mayo, la petrolera dejó de producir petróleo en las cuencas donde mantenía activos convencionales y concentró completamente su actividad en Vaca Muerta y en los campos maduros de la Cuenca Neuquina .

Las cifras analizadas por el consultor Fernando Salvetti muestran que la producción de YPF alcanzó los 351.543 barriles por día durante mayo. En comparación con abril, la producción operada registró una caída del 9,17%, aunque frente al mismo mes de 2025 exhibió un crecimiento interanual del 3,30%.

Un cambio de base para medir la producción

La comparación mensual requiere contemplar el efecto de las áreas transferidas. Si se consideran los activos que dejaron de formar parte del portafolio de YPF por el avance del Proyecto Andes, la disminución frente a abril se reduce al 2,97%, una diferencia significativa respecto de la caída nominal del 9,17%.

Como desde mayo toda la producción corresponde únicamente a la Cuenca Neuquina, el volumen de 351.543 barriles diarios coincide con la producción total de esa región. En este caso, la baja mensual fue del 2,56%, mientras que el incremento interanual alcanzó el 24,89%, reflejando la expansión de los desarrollos no convencionales.

El nuevo escenario también modificó la composición de las áreas con mayor aporte productivo. El ranking mantuvo prácticamente la misma estructura observada durante abril, aunque registró una novedad relevante: la salida de Manantiales Behr, transferida durante el proceso de desinversión, y el ingreso de Narambuena al décimo lugar.

YPF Bandurria Sur.jpg Bandurria Sur es uno de los bloques top de YPF en la ventana petrolera de Vaca Muerta.

Loma Campana sigue en el primer lugar

Entre los bloques de YPF en Vaca Muerta, Loma Campana volvió a ocupar el primer puesto con una producción de 88.956 barriles diarios, equivalente al 25,30% del total operado por la compañía durante mayo. El bloque continúa siendo el principal activo petrolero de la empresa.

El segundo lugar correspondió a La Amarga Chica, que alcanzó 78.416 barriles diarios y representó el 22,31% de la producción. Más atrás apareció Bandurria Sur, con 64.075 barriles diarios, equivalente al 18,23% del total producido por YPF durante el mes.

El cuarto puesto fue para La Angostura Sur I, con 40.779 barriles diarios y una participación del 11,60%. En conjunto, estos cuatro bloques concentraron cerca del 78% de toda la producción de petróleo de YPF, confirmando el peso que tienen los principales desarrollos de Vaca Muerta dentro del portafolio de la empresa.

El resto del ranking de las áreas productivas

Detrás de los principales bloques se ubicó Aguada del Chañar, con 18.766 barriles diarios, equivalente al 5,34% del total. Luego aparecieron La Angostura Sur II, con 12.766 barriles diarios (3,63%), y Chachahuén Sur, que produjo 10.918 barriles diarios, representando el 3,11% de la producción.

Más abajo figuraron Chihuido de la Sierra Negra, con 5.699 barriles diarios (1,62%), y Loma La Lata-Sierra Barrosa, con 5.035 barriles diarios, equivalente al 1,43% del volumen total operado por la compañía durante mayo.

El décimo lugar quedó para Narambuena, que produjo 4.873 barriles diarios, con una participación del 1,39%. El bloque fue el único ingreso al Top 10 respecto del mes anterior y registró además un crecimiento mensual del 49,8%, ocupando el lugar que dejó Manantiales Behr tras la concreción de las transferencias contempladas dentro del Proyecto Andes.