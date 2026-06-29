YPF abrió un programa para jóvenes ingenieros: qué perfiles se buscan

YPF busca ingenieros: abrió una nueva convocatoria y estos son los requisitos

YPF abrió una nueva convocatoria destinada a profesionales que quieran desarrollarse en algunos de los proyectos de infraestructura más importantes del país. A través del Programa de Jóvenes en Ingeniería (JEI) , la compañía busca incorporar ingenieros graduados que cuenten con experiencia y estén interesados en formar parte de los desafíos vinculados al crecimiento de la industria energética.

La iniciativa apunta a profesionales de distintas especialidades que deseen fortalecer su desarrollo técnico mientras participan en proyectos estratégicos.

YPF busca jóvenes ingenieros para incorporarse a proyectos de infraestructura

La convocatoria está dirigida a profesionales graduados que cuenten con hasta 3 años de experiencia laboral. Según indicaron desde YPF, quienes sean seleccionados tendrán la posibilidad de participar en planes de infraestructura de gran relevancia para el país, trabajar junto a equipos técnicos de alto nivel y adquirir experiencia en distintas etapas del desarrollo de obras e iniciativas estratégicas.

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Desde la compañía destacaron que el programa está diseñado para que los participantes compartan experiencias con el personal que trabaja bajo los más altos estándares de ingeniería y desarrollen una visión integral de las operaciones de la compañía. Además, la propuesta les permitirá recorrer las distintas etapas de ejecución de los proyectos, ampliando su conocimiento del negocio energético y de los desafíos que enfrenta la industria.

Requisitos para postularse al Programa de Jóvenes en Ingeniería de YPF

La empresa informó que la convocatoria está orientada a profesionales graduados de las siguientes carreras:

Ingeniería Mecánica.

Ingeniería Electromecánica.

Ingeniería Eléctrica.

Ingeniería Electrónica.

Ingeniería Química.

Ingeniería Civil.

Ingeniería en Materiales.

Ingeniería Aeronáutica.

Además, los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Contar con al menos 2 años de experiencia en gestión de ingeniería, procesos y seguridad en el diseño, planificación, estimación o costos de proyectos.

Tener un nivel de inglés intermedio o avanzado.

Contar con disponibilidad para viajar y participar en proyectos en distintas locaciones del país.

¿Cuándo ingresarían los seleccionados?

De acuerdo con la información difundida por YPF, la fecha estimada de ingreso para quienes resulten seleccionados es septiembre de 2026.

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Cómo postularse al programa de YPF

Las personas interesadas en participar del Programa de Jóvenes en Ingeniería pueden completar su inscripción a través del formulario de postulación habilitado por la empresa.

La convocatoria está disponible en el siguiente enlace: https://postulacion.typeform.com/to/jJSiqwZ6?typeform-source=oportunidades.ypf.com

El programa representa una oportunidad para ingenieros que buscan desarrollarse en proyectos de infraestructura vinculados al crecimiento de la industria energética nacional, incorporando experiencia junto a equipos especializados y participando en obras consideradas relevantes para el futuro de YPF.