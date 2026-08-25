TotalEnergies renovó su apoyo a las Becas Gregorio Álvarez

TotalEnergies renovó por tercer año consecutivo su apoyo al programa Becas Gregorio Álvarez con un aporte de 500.000 dólares y adicionalmente anunció la ampliación de su Programa Integral de Seguridad Vial en el corredor Vaca Muerta y otras localidades de Neuquén.

Los acuerdos se formalizaron este lunes en la Casa del Neuquén, en un encuentro encabezado por el gobernador Rolando Figueroa y el director general de Total Austral y Country Chair de TotalEnergies en Argentina Sergio Mengoni . De la firma de los acuerdos también participaron los ministros de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves y Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele, junto con la gerente de Gestión y Estrategia Social de TotalEnergies, Claudia Borbolla.

Rolando Figueroa destacó la importancia de las becas

“Por tercer año consecutivo, TotalEnergies renueva su apoyo a las Becas Gregorio Álvarez. Este compromiso fortalece una política de Estado que garantiza oportunidades y acompaña a nuestros jóvenes para que puedan estudiar y construir su futuro en Neuquén”, aseguró Figueroa y recordó que “la educación transforma y cuando el sector público y el privado trabajan juntos, multiplicamos las oportunidades para todos”.

Las becas Gregorio Álvarez forman parte de un programa único en el país y en Latinoamérica que recientemente la Unesco destacó por su alcance y consideró que una política estatal clave para ayudar a los estudiantes a continuar y completar sus estudios en todos los niveles.

“Queremos seguir acompañando el desarrollo de la provincia, contribuyendo activamente a su crecimiento económico, social y cultural. La educación y la seguridad vial son dos pilares de nuestra estrategia de gestión social y del impacto positivo que buscamos generar en Neuquén”, indicó Mengoni.

El apoyo a las Becas Gregorio Álvarez forma parte de la estrategia de inversión social de la empresa que participa desde la creación del programa en 2024.

TotalEnergies también fue una de las primeras empresas en sumarse al Instituto Vaca Muerta, que articula a empresas, gobiernos e instituciones educativas para promover la formación vinculada al sector energético.

Asimismo, impulsa programas de becas de nivel medio y superior con la Fundación Cimientos y desarrolla Energía Joven junto a FORO 21, una iniciativa que acerca a estudiantes secundarios a las fuentes de energía y a la matriz energética argentina.

Neuquén impulsa la seguridad vial con TotalEnergies

Durante el encuentro, Mengoni presentó nuevas acciones para ampliar el Programa Integral de Seguridad Vial en la provincia. En 2026, VIA - Jóvenes Embajadores de la Movilidad Segura (JEMS) llegará a la ciudad de Neuquén, el corredor de la Ruta Provincial 7 y la Región de los Lagos. Impulsado por las fundaciones TotalEnergies y Michelin, e implementado con MiNU, el programa promueve liderazgo, participación ciudadana y conductas seguras entre estudiantes secundarios.

Con la Red de Innovación Local (RIL), TotalEnergies continuará además el programa Ciudades de la Movilidad 2026 en Añelo, San Patricio del Chañar, Vista Alegre y Centenario.

También extenderá a San Martín de los Andes y Junín de los Andes el Curso Práctico de Seguridad Vial, para fortalecer capacidades locales y promover una movilidad segura en toda la provincia.