Tecpetrol Conecta volvió a Añelo y reunió a empresas proveedoras con jóvenes técnicos

Más de 50 jóvenes técnicos de distintas localidades de Neuquén participaron en Añelo de una jornada de intercambio con empresas proveedoras vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta , en un encuentro orientado a acercar el mundo de la formación técnica con las necesidades laborales de la industria hidrocarburífera. La actividad se realizó el sábado 14 de marzo en el Hotel Shale y formó parte de la segunda edición de Tecpetrol Conecta , una iniciativa impulsada por la compañía para generar espacios de vinculación entre estudiantes y egresados de escuelas técnicas con empresas que integran la cadena de valor del shale neuquino.

El evento reunió a jóvenes provenientes de Neuquén capital, Centenario, Plottier, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul, Añelo y Rincón de los Sauces, muchos de los cuales participaron previamente en programas educativos promovidos por la empresa durante los últimos dos años.

WhatsApp Image 2026-03-16 at 12.31.00 (1) Tecpetrol Conecta: jóvenes técnicos y empresas de la cadena de valor se reunieron en Añelo

La propuesta buscó acercar a los participantes con firmas proveedoras que hoy desarrollan actividad en la cuenca neuquina y que demandan perfiles técnicos para acompañar el crecimiento de los proyectos energéticos en la región.

Durante la apertura, Marcelo Guszul, experto en Desarrollo de Proveedores de Tecpetrol, explicó el objetivo del encuentro y destacó la importancia de generar instancias de contacto directo entre el sector productivo y los jóvenes en formación. “Lo que buscamos es generar ese espacio de conexión, donde el talento joven de la cuenca pueda encontrarse con las empresas que hoy desarrollan sus proyectos en la región y necesitan ese talento para crecer”, señaló.

Empresas de la cadena de valor y oportunidades laborales

En esta edición participaron diez compañías proveedoras vinculadas al sector, entre ellas Cesetti Comunicaciones, Transportes Crexell, BMK, Equipel, Kompass, Justo Otero e Hijos, Quinar, Valvic, Electromontajes Badía y Marbar. Las firmas forman parte del programa ProPymes de Tecpetrol en la Cuenca Neuquina.

Representantes de esas empresas expusieron sobre sus actividades, su trayectoria en el sector y las habilidades que actualmente demanda la industria. En ese marco, también compartieron su mirada sobre el crecimiento de la actividad en la región y el rol que pueden ocupar los perfiles técnicos en ese proceso.

WhatsApp Image 2026-03-16 at 12.31.00 El encuentro se realizó este sábado en Añelo

Andrea Fernández, gerente de Relaciones con la Comunidad de la compañía, subrayó que el objetivo del encuentro es mostrar la heterogeneidad de actores que participan en el sector. “Algo muy importante de Tecpetrol Conecta es que permite que los jóvenes conozcan la diversidad de empresas que forman parte de la industria. No es solo la operadora: hoy hay cientos de compañías involucradas para que los proyectos salgan adelante, y cada una busca perfiles distintos”, sostuvo.

Intercambio con los jóvenes técnicos

La jornada incluyó espacios de diálogo en grupos reducidos entre los participantes y los representantes de las empresas, lo que permitió a los jóvenes realizar consultas sobre oportunidades laborales, presentar currículums y conocer más de cerca las dinámicas de trabajo del sector.

Además, se desarrollaron talleres orientados a fortalecer herramientas para la inserción laboral. Uno de ellos estuvo enfocado en la construcción de marca personal y el uso profesional de la red LinkedIn, mientras que otro abordó recomendaciones y estrategias para enfrentar entrevistas de trabajo.

Desde la empresa señalaron que este tipo de iniciativas busca complementar otras acciones que la compañía lleva adelante en la región vinculadas con formación técnica y desarrollo de proveedores.

En ese sentido, José Tanaka, gerente regional de Recursos Humanos de Tecpetrol, destacó que el encuentro funciona como un punto de encuentro entre distintas iniciativas previas. “Es un evento que nos llena de orgullo porque nos permite ponerle la frutilla al postre a muchas acciones que venimos desarrollando con la comunidad y dar ese paso adicional, que es generar el vínculo”, afirmó.

El encuentro contó también con la presencia de autoridades locales, entre ellas el intendente de Añelo, Fernando Banderet, además de representantes del Concejo Deliberante, la Red Empleo y funcionarios de la Secretaría de Trabajo, quienes destacaron la importancia de articular esfuerzos entre el sector público, el sistema educativo y las empresas para fortalecer la formación y el empleo en la región.