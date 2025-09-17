Socotherm apunta a nuevas soluciones tecnológicas y expansión industrial impulsada por Vaca Muerta

La expansión de la actividad hidrocarburífera en Argentina, especialmente a partir del desarrollo de Vaca Muerta , está generando una demanda creciente de soluciones tecnológicas e infraestructura para acompañar el avance de los proyectos de petróleo y gas. En ese contexto, Socotherm Americas busca fortalecer su presencia en el país mediante nuevas plantas industriales y el desarrollo de revestimientos para tuberías.

Durante la Expo Argentina Oil & Gas 2025 (AOG 2025) , realizada en el predio ferial La Rural en Buenos Aires, el responsable de negocios internacionales de la compañía, Julio Daina , destacó que la empresa está transitando una nueva etapa de expansión, con un fuerte componente de investigación y desarrollo como pilar de su estrategia.

“Socotherm es una compañía que se fundó a fines de los noventa, dedicada inicialmente al revestimiento de tubería de acero para utilización en petróleo y gas. La empresa tuvo varios desarrollos de soluciones a lo largo del tiempo que agregaron valor a toda la cadena de tubería de acero, tanto para el mercado local como para el internacional, donde hubo una expansión significativa”, explicó Daina.

SOCOTHERM

El directivo remarcó que uno de los diferenciales de la firma radica en su know how técnico y comercial acumulado durante más de 25 años de trayectoria, con participación en proyectos en cuatro continentes. “Ese conocimiento hace que la empresa sea muy poderosa para brindar soluciones nuevas, más allá de que haya pasado más de 25 años de estar en el mercado”, afirmó.

Nuevas unidades de negocio y reducción de huella de carbono

Daina indicó que, si bien la empresa tuvo un fuerte impulso en soluciones para petróleo y gas, ahora está incorporando servicios que abarcan desde el revestimiento hasta el montaje e instalación en campo. Además, están desarrollando nuevas tecnologías orientadas a reducir la huella de carbono, un eje que cobra creciente relevancia en la industria energética global.

En esa línea, destacó que Socotherm está abocada a crear revestimientos que “beneficien y agreguen a la cadena de valor”, y mencionó que trabajan en conjunto con los departamentos de I+D de YPF y otras operadoras en el país.

Proyectos industriales en nuevos lugares

El impulso de Vaca Muerta también está llevando a la compañía a planificar nuevos emplazamientos productivos. Según adelantó Daina, se están firmando convenios con distintas provincias para instalar plantas que abastecerán a los gasoductos destinados a la explotación y exportación de gas, así como a redes provinciales.

Una de las iniciativas más avanzadas es la instalación de una planta en el área de San Antonio Este, en Río Negro, que operaría con soluciones de revestimiento y otras tecnologías asociadas.

Además, la empresa está finalizando el desarrollo de un revestimiento interno innovador en el que vienen trabajando desde hace más de cinco años. “Cada patente es algo bastante fresco todavía. Lo vamos a exponer formalmente con un paper técnico en Viena en 2026, pero creemos que para fin de año ya tengamos algunas pruebas piloto hechas a cierta escala”, anticipó Daina. Según explicó, esta innovación podría reemplazar soluciones críticas en la cadena de abastecimiento de proyectos petroleros, con impacto significativo en costos y tiempos de ejecución.