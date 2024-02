President Petroleum S.A. consiguió un préstamo de 2 millones de dólares

La firma de capital británica (AIM), President Petroleum S.A. ("President"), anunció esta semana la obtención de un préstamo de U$S 2,006,515.99 (equivalente a $1,700,000,000 pesos argentinos) del Banco Hipotecario S.A.

Según los términos del Contrato de Préstamo, el capital será amortizado en 12 cuotas mensuales iguales y consecutivas, con el proceso de reembolso que comenzará tres meses después de la fecha de desembolso.

Como garantía, President ha ofrecido en prenda las acciones que representan el 100% del capital de la empresa, así como todos los derechos sobre cuentas por cobrar relacionadas con ventas de diversas concesiones.

Cabe destacar que estas garantías comparten el mismo rango con acuerdos de préstamo anteriores entre President y Banco Hipotecario, fechados el 3 de marzo de 2022 (modificado el 23 de marzo de 2022), el 19 de abril de 2023 (modificado el 27 de abril de 2023), el 10 de julio de 2023 y el 29 de agosto de 2023.

Las obligaciones derivadas de este Contrato de Préstamo forman parte de un marco financiero más amplio, que incluye las Obligaciones Negociables Serie II y Serie III pendientes de President, respaldadas por cuentas por cobrar específicas relacionadas con la operación de la Concesión Puesto Flores en la provincia de Río Negro.

President posee cuatro concesiones de explotación de hidrocarburos convencionales en Argentina, todas bajo su rol de operador, ubicadas en la provincia de Salta (Área de Puesto Guardián, que incluye los campos Puesto Guardián, Dos Puntitas, Cañada Grande, Martínez del Tineo y Pozo Escondido) y en la provincia de Río Negro (Puesto Flores-Estancia Vieja-Loma de Kauffman, Puesto Prado y Las Bases).

La empresa posee el 100% de los derechos para la primera y el 90% de los derechos para la segunda, mientras que el 10% restante pertenece a Empresa de Desarrollo Hidrocarburífero Provincial S.A (Ediphsa). Además, President posee un permiso exploratorio en la provincia de Río Negro: Área Angostura.

Según información de la Secretaría de Energía nacional, en 2023, President produjo: 69,956.225 m3 de petróleo crudo y 22,958.985 miles de m3 de gas.

Es importante recordar que el año pasado, la agencia calificadora de crédito FIX (afiliada a Fitch Ratings) confirmó la calificación de las Obligaciones Negociables (ON) emitidas por President Petroleum S.A. (PPSA) en A- (arg). La calificación está respaldada por el comprobado apoyo accionarial a través de la asistencia financiera de Molecular Energies PLC (ME) - anteriormente conocida como President Energy PLC (PE) - con préstamos de USD 36 millones hasta marzo de 2023, los cuales no se esperan que sean pagados en los próximos años. Además, está respaldada por la flexibilidad operativa otorgada por Trafigura Argentina S.A. (Trafigura), aunque limitada por la pequeña escala de producción hasta la fecha y métricas operativas debilitadas durante el último año debido a una producción menor de lo anticipado a pesar de las inversiones de capital.