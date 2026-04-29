Otro duro golpe a Techint: Víctor Contreras y SICIM ganaron la licitación del gasoducto de SESA

Southern Energy: adjudican el gasoducto a Víctor Contreras y a la italiana SICIM, que presentaron una oferta 15% más barata que Techint - SACDE.

El consorcio conformado por Techint y SACDE recibió un nuevo revés en un proyecto de infraestructura energética. La firma Víctor Contreras junto a la italiana SICIM se quedaron con la licitación del gasoducto del consorcio San Matias Pipeline , conformado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía , Harbour Energy y Golar LNG, el mismo grupo de compañías que lleva adelante el proyecto de licuefacción bajo la denominación Southern Energy SA (SESA) . El plan contempla la construcción de un ducto clave para transportar gas desde Vaca Muerta hacia la costa de Río Negro .

Según pudo saber +e, la oferta ganadora se quedó con los tres tramos de la obra civil por unos 530 millones de dólares , con una propuesta cerca de un 15% más barata que la presentada por Techint-SACDE. La diferencia económica, estimada en unos 80 millones de dólares , resultó determinante en el proceso.

Competencia de costos en la obra del gasoducto

El resultado de la licitación confirma una tendencia creciente en el negocio de la construcción energética, donde el factor precio comienza a imponerse incluso frente a grandes jugadores tradicionales. La victoria de Víctor Contreras y SICIM marca un cambio en la dinámica competitiva del sector.

En paralelo, la obra de la planta compresora fue adjudicada a la firma neuquina Oilfield Production Services (OPS), controlada por Carlos Pérez. El contrato ronda los 95 millones de dólares y será clave para garantizar el transporte del gas hacia el Golfo San Matías.

MKII Buque FLGN GLN Río Negro Golar Southern Energy (4) El buque MKII de Southern Energy llegará en 2028 a Río Negro.

Un nuevo golpe para el grupo Techint

La derrota se suma a un antecedente reciente que ya había impactado en la estrategia del grupo que lidera Paolo Rocca. A comienzos de año, Tenaris, brazo industrial de Techint, perdió la licitación para proveer los caños frente a la compañía india Welspun.

En ese proceso, la oferta de la firma asiática fue significativamente más competitiva, lo que dejó fuera de carrera a la producción local de la planta ubicada en Valentín Alsina. El episodio encendió alertas sobre la presión de precios en la cadena de valor.

Para Techint y SACDE, el escenario marca un contraste con años anteriores, cuando ambas compañías fueron protagonistas en proyectos como el Gasoducto Perito Moreno (exPresidente Néstor Kirchner) y la Reversión del Gasoducto Norte, donde la escala y experiencia jugaron a su favor.

El avance del proyecto Southern Energy

El desarrollo de Southern Energy aparece como uno de los proyectos más firmes para posicionar a la Argentina en el mercado global de Gas Natural Licuado (GNL). La iniciativa incluye la instalación de un buque de licuefacción operado por Golar LNG en la costa de Río Negro.

El cronograma previsto por las compañías establece el inicio de las obras hacia mediados de 2026, mientras que la puesta en marcha y las primeras exportaciones se proyectan para 2028. Se trata de plazos exigentes que obligan a acelerar decisiones de inversión.