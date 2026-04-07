La Fundación Pampa Energía realizó una nueva edición de "Investigadores de la Energía"

La Fundación Pampa Energía reforzó su programa educativo para integrar ciencia y energía en las aulas.

La Fundación Pampa Energía realizó una nueva edición del programa “Investigadores de la Energía ” en la provincia, del que participaron 100 docentes de nivel inicial y primario. La iniciativa se llevó adelante junto a Mg Consultora , a través de dos encuentros presenciales realizados el 26 y 27 de marzo.

Pablo Díaz, director de la Fundación Pampa, afirmó: “Este programa forma parte de una estrategia integral que tenemos desde Pampa y la Fundación en Neuquén , en temas de educación, empleabilidad e inclusión social. Acercar de manera sencilla a las aulas temas vinculados con la energía , que suelen ser complejos, es una forma concreta de acompañar a los docentes y de brindarles herramientas para promover la curiosidad y el pensamiento científico”.

Investigadores de la Energía busca contribuir a la formación de docentes en temas vinculados con la energía, el cuidado del ambiente y la sustentabilidad.

Una iniciativa para la educación

Además, la propuesta promueve la enseñanza de la ciencia a partir del uso de materiales cotidianos y la reflexión sobre el uso responsable de la energía, sin necesidad de contar con laboratorios sofisticados.

Durante los encuentros, los docentes participaron de actividades orientadas a experimentar, preguntar, y observar distintos fenómenos vinculados con la energía. El enfoque apunta a que luego puedan trasladar esa experiencia al aula y generar propuestas pedagógicas que despierten la curiosidad, la exploración y el aprendizaje activo en sus estudiantes.

La iniciativa se enmarca en la línea de trabajo que la Fundación Pampa Energía desarrolla para acompañar las políticas educativas de cada provincia, fortalecer las prácticas de enseñanza y promover una educación de calidad.

Fundación Pampa Energía Neuquén (1) Fundación Pampa Energía capacitó a 100 docentes neuquinos en energía y sustentabilidad.

El crecimiento de Pampa Energía

Hay que recordar que la compañía emitió una nueva serie de Obligaciones Negociables por 200 millones de dólares a tres años. La empresa había lanzado la operación por 100 millones, ampliable a 200 millones, y recibió ofertas por más de 425 millones, más de cuatro veces el monto inicial y más del doble del finalmente emitido. El factor de prorrateo fue de 87,7279%.

Gustavo Mariani, CEO de Pampa Energía, afirmó: “Se trata de una colocación destacada en el mercado local por el monto alcanzado, el plazo obtenido y la tasa lograda. Refleja la confianza del mercado en Pampa y nos permite seguir mejorando nuestra estructura de financiamiento para acompañar nuestros planes de inversión".

El capital de las Obligaciones Negociables Clase 27 será amortizado en un único pago en la fecha de vencimiento del 1 de abril de 2029. Además, la emisión recibió de FIX la calificación “AAA(arg)” con perspectiva Estable, que representa la máxima calificación crediticia en la escala local.