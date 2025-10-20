Juan Schamber es el nuevo director ejecutivo de la CEPH

La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos ( CEPH ) designó a Juan Schamber como su nuevo director ejecutivo, completando así la estructura de conducción encabezada por Carlos Ormachea , chairman de Tecpetrol, quien fue reelecto en julio pasado para un segundo período al frente de la entidad.

Desde la CEPH informaron que Schamber cuenta con una amplia trayectoria en asuntos corporativos y comunicación estratégica, con experiencia en compañías líderes como Grupo Peñaflor, Urban, Coca-Cola, Petrobras y Pérez Companc. Además, su recorrido incluye una vasta experiencia en el ámbito gremial empresario.

Rincón de Aranda Pampa Energía Vaca Muerta shale oil petróleo (2).jpg Schamber, nuevo director ejecutivo de la CEPH en plena expansión de Vaca Muerta

El nuevo director ejecutivo de la Cámara es licenciado en Relaciones Públicas de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). “Junto al actual presidente de la entidad, Carlos Ormachea, Schamber asume la tarea de consolidar el posicionamiento de la CEPH como entidad interlocutora de la industria del petróleo y el gas en el país”, se informó a través de un comunicado.

La conducción de la CEPH

La conducción de la CEPH se completa con representantes de las principales operadoras del país. Pan American Energy (PAE) ocupa la vicepresidencia primera, YPF la segunda y Vista Argentina la secretaría general, mientras que Total Austral ejerce la prosecretaría y Pampa Energía la tesorería. También integran la comisión directiva Compañía General de Combustibles, Pecom Energía, Chevron, Pluspetrol, Shell, Capsa, Harbour Energy, Equinor y Petroquímica Comodoro Rivadavia, entre otras compañías del sector.

Continuidad institucional y desafíos del sector energético

Tras la reelección de Ormaechea a mitad de año, desde la Cámara señalaron que las nuevas autoridades asumen la responsabilidad de representar a la industria “en un momento particularmente desafiante, en el que Argentina se encamina a ser una protagónica proveedora de energía del mundo. En ese sentido, la CEPH destacó que seguirá trabajando “para enriquecer los debates sobre las políticas públicas que involucran a la actividad y para construir consenso con los gobernantes, los trabajadores y las comunidades involucradas en su quehacer”.

“El reto es contribuir al crecimiento de la actividad, cuidando la sustentabilidad ambiental y social y diseñando proyectos de largo plazo que tengan la fortaleza de sobrevivir a cualquier avatar económico”, agregaron.

La Cámara busca consolidar su rol como espacio de diálogo técnico e institucional, promoviendo la inversión, la innovación y el desarrollo energético en línea con los desafíos globales de transición y seguridad energética.

carlos-ormaechea-vaca-muerta-nqn-medium-size.jpg Carlos Ormachea, chairman de Tecpetrol, fue reelecto en julio para presidir la CEPH.

La presidencia de Ormachea da continuidad a una gestión que tuvo como eje el fortalecimiento del sector. Con más de cuatro décadas en el Grupo Techint, el ejecutivo se desempeñó durante 17 años como CEO de Tecpetrol, hasta 2021, y actualmente ocupa el cargo de chairman de la compañía. Durante su gestión, la empresa alcanzó los 1.000 kilómetros perforados en Fortín de Piedra desde su puesta en marcha en 2017, consolidando un desarrollo estratégico dentro de la cuenca de Vaca Muerta. Con una inversión superior a 2.100 millones de dólares, el área logró pasar en apenas 18 meses de cero a una producción de 17,5 millones de metros cúbicos diarios de gas, aportando alrededor del 13% del total nacional.