Horacio Marín en Wall Street: "Vaca Muerta es al menos el doble de buena que cualquier cuenca de EEUU"

NEW YORK. Enviado especial . - El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , fue el protagonista del Investor Day 2025 realizado en la Bolsa de New York, donde presentó la estrategia de transformación de la empresa ante inversores globales. Durante su exposición, defendió con fuerza el rumbo adoptado y aseguró que el objetivo central es la rentabilidad y la eficiencia operativa.

“No me preocupa el corto plazo porque esto es energía. El mundo necesita energía y el plano corto no nos genera pánico”, sostuvo Marín. Con un tono enfático y sin rodeos, subrayó que su gestión está centrada en la generación de valor: “Nos focalizamos en la rentabilidad y no en la política. Esto es un camino claro”.

La eficiencia de Vaca Muerta

Marín remarcó que el principal foco de la compañía está en Vaca Muerta, a la que calificó como superior a cualquier cuenca de Estados Unidos. “Según Rystad, Vaca Muerta es al menos el doble de buena que cualquier cuenca de Estados Unidos. El breakeven es de 24 dólares. A más escala, es mejor”, explicó.

Shale oil petróleo YPF New York inversores.jpeg

YPF trabaja actualmente en grandes proyectos de infraestructura como el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), una obra estratégica para evacuar la producción. “Es la inversión más importante del país en infraestructura. Pluspetrol, Chevron, Shell, Pampa, PAE: estamos todos juntos”, afirmó.

Además, destacó el cambio cultural dentro del sector energético: “En la industria estábamos acostumbrados a jugar en contra. Ahora trabajamos juntos. Uno de mis objetivos es exportar 40.000 millones de dólares. Este año serán 10.000 millones”.

Tecnología y ahorro

El CEO también presentó avances tecnológicos como el Real Time Intelligent Center (RTIC) y Toyota Well, que ya generaron ahorros sustanciales. “Con el RTIC se presiona un botón y obtenemos los mejores resultados. En un año ahorramos 400 millones de dólares. Con Toyota Well, reducimos costos en 2 millones de dólares”, detalló.

Marín aseguró que esos avances permitirán a YPF ahorrar mil millones de dólares en cinco años. “El plan es generar eficiencia y más dinero para la compañía. Eso es trabajo de mucha gente todos los días”, señaló.

El ejecutivo cerró con una declaración que refleja su compromiso personal: “Hasta cuando me ducho pienso en YPF. En 15 meses no me tomé vacaciones y no lo voy a hacer hasta que cumplamos con los objetivos”. Y afirmó: “YPF es la argentinidad al palo. Es la mejor empresa del país, y estamos haciendo que las cosas pasen”.

Marín desde new york 2.mp4

Agradecimientos

Asimismo, el pope de la compañía le agradeció al presidente Javier Milei por darle la oportunidad de liderar YPF. "Desarrollar esta compañía es lo mejor que te puedo pasar la vida", subrayó.

En este sentido, Marín destacó que el único pedido del Presidente fue "poner en valor a la compañía y le quiero agradecer personalmente porque eso no ocurre. Es la tercera vez que me llaman YPF y siempre me había bajado la política. Yo eso lo quiero agradecer, porque es muy difícil que tengas la oportunidad de trabajar libre en esta querida y amable compañía".

El titular de YPF también le agradeció a los empleados de la compañía "porque esto se logra por la dedicación, la fuerza, la pasión y las ganas que tienen todos de hacer una compañía como se merece el país. La verdad que no puedo más que agradecer a todos, independientemente de la fuerza que ponemos, de no tomar vacaciones, de estar todo el día pensando en YPF".

Continuando en esta línea, Marín ponderó la labor del equipo de comunicación de la compañía y a todos los periodistas de la República Argentina. "Parte de los resultados de YPF también se los debemos a la prensa porque si uno no comunica, la gente no lo sabe. Si uno no lo comunica, la gente no tiene fuerza para trabajar con la determinación que lo están haciendo todos. Así que también espero agradecer a todos ustedes porque vi el esfuerzo que hicieron por todo lo que están haciendo, por lo vi que si me tratan mal también les agradezco, no es por si me tratan bien o mal, sino porque hacen un esfuerzo muy grande y creo que es muy importante la comunicación. La gente no se da cuenta lo importante que es la comunicación en la vida y lo importante que es la comunicación en una compañía tan grande como YPF y la transformación que estamos haciendo", consideró.