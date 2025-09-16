Hidromec consolida su crecimiento y refuerza su presencia en la industria energética

En un contexto de mayor dinamismo para el sector de servicios vinculados a Vaca Muerta, la empresa neuquina Hidromec participó de la Expo Argentina Oil & Gas (AOG 2025) , realizada en el Predio Ferial La Rural de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer vínculos comerciales y explorar nuevas oportunidades en el sector energético.

La firma formó parte del espacio del Centro PyME-ADENEU (Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén), que organiza rondas de negocios para pymes neuquinas del sector. Desde la compañía destacaron que este formato les permitió mantener reuniones planificadas con potenciales clientes y sumar visibilidad frente a operadoras y empresas de servicios.

HIDROMEC

En una entrevista con +e, Javier Ernesto Sainz, técnico comercial de Hidromec, recordó que la empresa inició sus actividades en 1993 como un pequeño taller de reparaciones de transmisiones en Cipolletti y, a partir de 2000, comenzó a expandirse desde su base en el Parque Industrial de Neuquén. En los últimos años incorporó nuevas unidades de negocio, como el alquiler de grupos electrógenos y torres de iluminación, y soluciones integrales de generación eléctrica.

También explicó que en 2017 sumaron un área especializada en reparación de bombas de fractura. "En su momento estaba emergiendo y vimos el potencial que los clientes necesitaban, y por eso nos abocamos justamente a ese trabajo en particular”, sostuvo al respecto.

SFP Hidromec servicios petroleros certificada por Timken para sus productos (25).JPG AOG 2025: Hidromec fortalece su presencia en la industria energética Sebastián Fariña Petersen

Acompañar el crecimiento de la industria

A su vez, Sainz remarcó que “el gran diferencial de Hidromec es la calidad" y agregó: "Creo que la calidad en nuestro trabajo es importante para darles respuesta a los clientes”.

Según explicó, la compañía pasó de tener 50 trabajadores en sus primeros años a contar actualmente con alrededor de 120. “Creo que eso nos da la pauta de cómo crece la firma todos los años”, evaluó.

En el último tiempo, la firma trabajó con compañías de servicios como Calfrac, Halliburton y Servicios Integrales Petroleros, y apunta a consolidar esas relaciones y a expandir su alcance en el mercado de energía, petróleo y gas con soluciones integrales que van desde la mecánica especializada y el rebuilding de equipos hasta el alquiler de maquinaria y la generación eléctrica.

“Nuestro compromiso con los clientes es sumamente importante y por eso nos capacitamos y nos comprometemos continuamente. Ese es el lema", concluyó Sainz.