AOG 2025: Vaca Muerta mostrará su potencial en un año récord para el petróleo y el gas

Por Vaca Muerta, Neuquén concentra más del 65% de los pozos productivos terminados del país en el primer semestre del año.

Argentina se encamina a un año histórico en materia energética . Según un reciente informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el 2025 marcará la producción de petróleo más alta del siglo y un récord absoluto en gas natural. En ambos casos, el motor de este crecimiento es Vaca Muerta, la formación neuquina que será eje central en Argentina Oil & Gas (AOG) 2025 .

El reporte indica que entre enero y julio de este año, la producción de petróleo creció 11% y la de gas un 4% en comparación con 2024. De esa manera, el país se consolida en un sendero de expansión productiva que tiene su raíz en la explotación no convencional.

La BCR subraya que el 60% del petróleo argentino extraído en lo que va de 2025 proviene de Vaca Muerta. Hace apenas cinco años esa proporción era menor al 25%, y en 2015 no superaba el 5%. Esta aceleración demuestra el salto cualitativo que significó el shale en la matriz energética nacional.

El dato cobra aún mayor relevancia en el marco de la AOG 2025, que se celebra en Neuquén, epicentro de la revolución energética argentina. Allí, operadores, empresas de servicios, funcionarios y expertos tendrán la oportunidad de analizar en detalle el presente y el futuro de Vaca Muerta, con una mirada enfocada en inversiones, tecnología y exportaciones.

Infraestructura y mercados, los ejes de la transformación

El informe resalta que el crecimiento productivo está acompañado por un avance en infraestructura estratégica. El Gasoducto Perito Moreno (ex GPNK) amplía el suministro hacia Buenos Aires y la región centro, mientras que la reversión del Gasoducto Norte permitirá abastecer a provincias del norte y habilitar exportaciones hacia Bolivia y Brasil.

Otro proyecto clave es el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que abrirá la puerta a exportaciones de crudo a través del Atlántico. Estas obras no solo consolidan la autosuficiencia energética, sino que también refuerzan la capacidad exportadora, un tema que estará en el centro de los debates de la AOG 2025.

En paralelo, la declinación de la producción de gas en Bolivia genera una ventana de oportunidad para Argentina. Según la BCR, esta situación abre espacio para expandir los envíos regionales en el mediano plazo, lo que convierte a Vaca Muerta en un actor fundamental de la integración energética sudamericana.

Sin título La AOG 2025 será una vidriera para seguir descubriendo el potencial de Vaca Muerta.

Superávit y protagonismo exportador

El impacto de este proceso ya se refleja en la balanza comercial. El superávit energético alcanzado este año es el mayor de los últimos 35 años, con exportaciones que crecieron 11% en el primer semestre frente al mismo período de 2024. Al mismo tiempo, las importaciones cayeron 23%, con una baja del 46% en compras externas de gas.

Hoy, el complejo petrolero-petroquímico es el segundo mayor exportador del país. Petróleo y gas representan más del 13% de las ventas externas, proporción que en 2020 era menor al 6%. Esta tendencia también marca un cambio estructural: mientras en 2022 la energía llegó a significar el 16% de las importaciones argentinas, hoy esa participación cayó a menos del 5%, el nivel más bajo en dos décadas.

En este escenario, la AOG 2025 se convierte en una vidriera inmejorable para mostrar cómo la producción y la infraestructura se integran a una estrategia de crecimiento con mirada exportadora. Neuquén será el lugar donde se discutan los pasos a seguir para transformar estos récords en una plataforma sostenible de desarrollo energético.

La AOG como punto de encuentro estratégico

La jornada inaugural de la AOG reunirá a ejecutivos de las principales operadoras, pymes proveedoras, referentes sindicales y autoridades nacionales y provinciales. El eje será mostrar los avances de Vaca Muerta y los desafíos que plantea el nuevo ciclo exportador.

La exposición permitirá además presentar innovaciones tecnológicas, soluciones para optimizar la producción y estrategias de financiamiento que acompañen la próxima etapa de expansión. Con el telón de fondo de un año récord en petróleo y gas, la muestra ofrece la oportunidad de dimensionar el rol que tendrá Argentina en el mapa energético regional.

La combinación de infraestructura, mercados abiertos y una formación con características únicas le da a Vaca Muerta un papel central en el futuro de la energía. La AOG 2025 será el espacio donde ese potencial se despliegue frente a los ojos de la industria y del mundo.