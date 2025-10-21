GeoPark quiere reducir sus costos a 6 dólares por barril en Vaca Muerta

GeoPark ratificó su compromiso con Vaca Muerta , donde prevé iniciar una etapa de desarrollo intensivo entre 2026 y 2028. La petrolera destinará inversiones anuales de entre 240 y 250 millones de dólares para consolidar su posición como operador relevante en la formación shale argentina.

El plan contempla un crecimiento gradual del CAPEX, que pasará de 60-70 millones de dólares en 2026 a niveles superiores a 200 millones anuales cuando comience el desarrollo pleno de los bloques Puesto Silva Oeste y Loma Jarillosa Este .

Vaca Muerta, eje del crecimiento regional

Durante la charla con inversores, los ejecutivos destacaron que el desarrollo en Argentina será uno de los pilares que permitirá duplicar el tamaño de GeoPark hacia 2030. El CEO, Felipe Bayón, subrayó que la operación local “se convirtió en un ejemplo de ejecución rápida y disciplinada”, recordando que el cierre de la adquisición se completó en apenas 21 días.

La compañía busca aprovechar la calidad geológica de Puesto Silva Oeste, donde prevé altos factores de recuperación y potencial de upside por la dureza y composición de la roca. Según los técnicos, las condiciones del área podrían permitir resultados productivos superiores al promedio de otros bloques shale.

GeoPark informó que el OPEX actual en Vaca Muerta ronda los 25 dólares por barril, pero su objetivo es llevarlo a entre 6 y 7 dólares mediante optimización logística y construcción de infraestructura propia.

GeoPark.jpg GeoPark apuesta por Vaca Muerta.

Los costos por pozo se ubican entre 13 y 15,5 millones de dólares, aunque la compañía espera reducirlos con la curva de aprendizaje y el uso de equipos más modernos.

“Conectando nuestra producción a instalaciones existentes y luego a nuestras propias plantas, podremos bajar significativamente los costos”, explicó Jaime Caballero, Chief Financial Officer de la compañía..

El plan también incluye financiamiento en el mercado argentino, donde GeoPark ya cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Valores para colocar deuda por hasta 500 millones de dólares. Según la empresa, las tasas locales resultan más competitivas que las internacionales, lo que refuerza la viabilidad financiera del proyecto.

Argentina como laboratorio de desarrollo

Los directivos señalaron que la experiencia obtenida en el shale argentino servirá como modelo para futuras oportunidades no convencionales en Colombia, si el próximo gobierno habilita el desarrollo de fracking.

“Vaca Muerta nos está permitiendo fortalecer nuestras capacidades técnicas, formar equipos y preparar a la compañía para el futuro de los no convencionales en la región”, destacaron.

Con una curva de inversión ascendente, la compañía espera que los proyectos argentinos comiencen a aportar volúmenes significativos hacia 2027, y que en 2028 ya estén contribuyendo de forma estable al flujo operativo consolidado.

GeoPark prevé que, una vez estabilizada la producción, el CAPEX anual se mantenga en torno a 220 millones de dólares, con márgenes positivos y generación de caja libre.