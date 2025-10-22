Neuquén consolida su normativa para medir y reducir las emisiones en el Oil&Gas

La provincia de Neuquén es una de las primeras en implementar un programa de monitoreo reporte y verificación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la actividad hidrocarburífera . Desde su creación en 2024, la Subsecretaría de Cambio Climático impulsa un conjunto de programas que posicionan a la provincia como un referente regional y nacional en la transición hacia una economía sostenible con foco en la producción energética baja en carbono.

En 2024, la Legislatura sancionó la Ley Provincial N° 3454, que establece el Régimen de Acción Climática de la Provincia del Neuquén. La norma fija como uno de sus objetivos promover un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) , fortaleciendo las capacidades institucionales del Estado y articulando con el sector privado y la sociedad civil.

La ley creó un Gabinete Provincial de Acción Climática y un Consejo Asesor Externo, que funcionan como instancias de coordinación y participación, junto con una coordinación técnica a cargo de la Subsecretaría de Cambio Climático. Desde allí se elabora el Plan de Acción Climática, que definirá las metas y medidas de mitigación y adaptación para cada sector y región del territorio neuquino.

“Estamos construyendo un sistema de gobernanza climática sólido y participativo. La acción climática no se decreta, se construye con datos, planificación y consenso”, señaló el subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira.

El Plan Provincial —actualmente en proceso de validación dentro del Gabinete y del Consejo Asesor— surge de un diagnóstico detallado que incluyó procesos participativos en las siete regiones de la provincia, con más de 40 medidas de adaptación y mitigación diseñadas para distintos sectores productivos, incluyendo energía, transporte, residuos, ganadería y bosques.

El monitoreo de emisiones en el camino a Vaca Muerta Net Zero

En línea con la Ley 3454, la Subsecretaría dictó la Resolución N° 258/2025, que dio origen al Programa de Monitoreo y Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del Sector Hidrocarburífero, una herramienta pionera en Argentina.

El programa busca detectar, cuantificar, controlar y verificar las emisiones de gases GEI —en particular dióxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO) y metano (CH)—, priorizando este último por su elevado potencial de calentamiento global y su gran capacidad de mitigación a corto plazo.

“Decidimos priorizar el metano porque combina dos condiciones: es el gas con mayor poder de calentamiento y, al mismo tiempo, el que ofrece el mayor potencial de reducción inmediata”, explicó Nogueira.

El enfoque combina monitoreo satelital, sensores terrestres y metodologías internacionales de medición, reporte y verificación (MRV). Además, el programa se está desarrollando en articulación y diálogo con la Comisión de Emisiones del Instituto Argentino del Petróleo y Gas (IAPG), en el que participan las principales operadoras de Vaca Muerta, garantizando así una base de información común para el diseño de estrategias de mitigación y eficiencia.

“No se puede gestionar lo que no se mide. Por eso estamos consolidando un sistema de información ambiental y energético basado en mediciones reales”, sostuvo el subsecretario.

subsecretario de Cambio Climático de Neuquén Santiago Nogueira

Neuquén, punto focal MARS de Naciones Unidas

La provincia se convirtió además en punto focal del Methane Alert and Response System (MARS) del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO), dependiente del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Esto permite acceder a tecnología satelital que permita detectar las superemisiones de metano; estas son todas aquellas que superan los 500 kilos por hora, facilitando una respuesta rápida y coordinada.

“Nos hemos enfocado en la detección, notificación y seguimiento de superemisiones. Ser parte del sistema MARS nos permite actuar de forma inmediata y transparente, mejorando la eficiencia ambiental del sector”, agregó Nogueira.

Un nuevo paradigma: datos, cooperación y transparencia

La puesta en marcha de este marco normativo marca un cambio de paradigma en la gestión ambiental del sector energético neuquino. A partir de la información generada, el Gobierno Provincial podrá establecer metas de reducción basadas en evidencia, orientar la inversión hacia tecnologías más limpias y acceder a mecanismos internacionales de financiamiento climático.

“En apenas un año pasamos de no tener una política climática estructurada a contar con una ley marco, un gabinete de acción climática y un sistema de monitoreo de emisiones en marcha”, destacó Nogueira.

La combinación entre gobernanza institucional, ciencia aplicada y cooperación internacional convierte a Neuquén en un laboratorio regional de buenas prácticas climáticas. En el marco de eventos como Vaca Muerta Net Zero, la provincia reafirmó su liderazgo en la región al integrar a empresas, gobiernos y organismos globales en torno a una agenda común.

“La neutralidad de carbono en Vaca Muerta no es un eslogan, es un compromiso real y medible. Neuquén eligió encarar ese desafío con planificación y datos científicos”, concluyó el subsecretario.

Con la mirada puesta en 2050, Neuquén traza el camino hacia una transición energética ordenada, competitiva y sostenible, donde la información es la base de las decisiones y la acción climática se convierte en política de Estado.