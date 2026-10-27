Gasoductos virtuales en Vaca Muerta: cómo funciona la tecnología que reemplaza al diésel

Vaca Muerta exige niveles de eficiencia operativa inéditos para el país. La madurez del play no convencional demanda bajar de forma drástica los costos logísticos en cada locación. Aquí entra en escena Galileo Technologies , una firma nacional con más de 35 años de historia que logró revolucionar el mercado del GNC en los años noventa. Hoy, el foco de la empresa apunta hacia otra frontera energética.

Emilio Weber , director comercial de la compañía, trazó la hoja de ruta durante una extensa entrevista en la reciente AOG Patagonia. El objetivo central del plan de negocios pasa por masificar el uso del Gas Natural Licuado (GNL) en las operaciones de campo. "Pasamos de la compresión del gas a la licuefacción directa", definió el ejecutivo ante los especialistas del sector.

Históricamente, los sets de fractura consumen millones de litros de gasoil. Este insumo representa uno de los mayores gastos para las compañías operadoras. Weber expuso el diferencial económico con números contundentes. "Pagar diésel para la generación eléctrica de los equipos implica un costo de 40 dólares por millón de BTU; el GNL reduce ese valor exactamente a la mitad", precisó el directivo.

Esta enorme brecha de precios acelera la migración tecnológica en la Cuenca Neuquina. Las principales empresas de servicios petroleros ya exigen equipos duales o cien por ciento eléctricos para sus nuevas campañas. La firma Halliburton, a modo de ejemplo, ya migró tres equipos completos de fractura a sistemas impulsados por gas. El mercado asume que esta tendencia dominará los contratos del próximo año.

Gasoductos virtuales: la solución logística para el no convencional

El modelo de negocios de Galileo no pasa por la venta de la molécula. La empresa provee la tecnología de compresión y licuefacción. Su producto estrella, el módulo Cryobox, actúa como una microplanta portátil. El equipo toma el gas directamente de la locación, lo enfría a 140 grados bajo cero y lo transforma en estado líquido. Este proceso físico reduce el volumen del hidrocarburo unas 600 veces, un factor vital para optimizar la logística terrestre.

Esta compresión extrema facilita el transporte en camiones cisterna hacia zonas geográficas sin conexión de red. La industria bautizó este esquema innovador como gasoducto virtual. La tecnología ya alimenta proyectos de gran escala fuera de los límites de Neuquén. La central térmica Anchoris, emplazada en la provincia de Mendoza, genera 40 megavatios de potencia firme gracias al GNL transportado a lo largo de 400 kilómetros.

El sistema también abastece a buques de gran porte en el Río de la Plata. El ferry Francisco de la empresa Buquebus opera de manera exclusiva con este combustible producido en una planta de San Vicente. La versatilidad del modelo permite monetizar pozos aislados, capturar gas de venteo y reducir las emisiones de metano. Este último punto resulta clave para cumplir con los compromisos ambientales de las grandes operadoras.

El próximo hito operativo en Rincón de los Sauces

La actividad neuquina concentra las principales inversiones de la firma para el corto plazo. Weber adelantó los detalles del próximo proyecto que iniciará en diciembre en los campos de Rincón de los Sauces. Allí desplegarán un equipo de completación equipado con bombas bicombustible, capaces de procesar tanto diésel como gas de forma simultánea.

Galileo aportará la infraestructura de superficie para alimentar estas potentes bombas. "Vamos a inyectar el GNL directamente en la locación y lo calentaremos allí mismo para pasarlo a estado gaseoso", detalló el director comercial.Esta logística de cercanía evita el transporte constante de gasoil desde las lejanas refinerías. La innovación reduce los costos de flete de la operación entre un 20% y un 30% frente a la dependencia tradicional del diésel.

La infraestructura modular otorga una flexibilidad operativa inigualable a las empresas productoras. Los equipos Cryobox se instalan a escasos metros del pozo, procesan el volumen de gas necesario para la etapa de estimulación y luego se trasladan hacia el siguiente bloque. Esta agilidad resulta indispensable para sostener el intenso ritmo de perforación que hoy exige la roca generadora.

Proyección global y el futuro del transporte pesado

El éxito en los yacimientos patagónicos tracciona la fuerte expansión internacional de la compañía. En la actualidad,Galileo exporta más del 90% de su producción tecnológica. Sus equipos operan con éxito en 70 países, desde los campos no convencionales de Estados Unidos hasta ambiciosos proyectos sustentables en el mercado europeo.

La firma desarrolló un modelo de economía circular sin precedentes en Irlanda. Una planta de la compañía Greenville procesa residuos agrícolas y los transforma en biogás a través de un biodigestor de última generación. La tecnología argentina licúa ese fluido y genera bio-GNL. Este combustible ecológico abastece a toda la flota de camiones logísticos de Coca Cola en la región.

En Argentina, el próximo salto de la compañía apunta al transporte pesado de larga distancia. El mercado interno ya cuenta con camiones propulsados a GNL que ofrecen una autonomía real de 2.500 kilómetros con un solo tanque. Galileo proyecta desplegar surtidores específicos a lo largo de los principales corredores viales del país. El objetivo final consolida una matriz de transporte mucho más limpia, económica y competitiva para toda la cadena de valor de la industria nacional.