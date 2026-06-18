Fundación Huésped y Pampa Energía fortalecen equipos de salud de municipios de Neuquén

Fundación Huésped y Pampa Energía finalizaron un proyecto de salud pública orientado a fortalecer la promoción y atención de la salud sexual y reproductiva, y la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), en los municipios de San Patricio del Chañar, Plaza Huincul y Piedra del Águila .

A lo largo de los 5 meses equipos municipales de distintas áreas como discapacidad, género y diversidad, deportes, personas mayores, juventud y familia y culto , participaron de talleres presenciales y virtuales, donde compartieron dudas e inquietudes con el equipo de Fundación Huésped y planificaron estrategias de intervención para sus territorios.

Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, afirmó: “Nuestro objetivo fue fortalecer a equipos que trabajan cotidianamente con vecinos y vecinas para dar respuesta a esta demanda creciente. Es una situación muy particular que requería una estrategia bien articulada para que la intervención tenga un impacto real en la salud de las personas”. Y agregó: “Para eso nos enfocamos en dejar capacidad instalada para que puedan sostener el trabajo de atención a la salud sexual a largo plazo”.

Compromiso y respuestas

Mariana Corti, gerenta de la Fundación y RSE de Pampa Energía, señaló: “Este proyecto fue posible gracias al compromiso de los equipos municipales, que trabajaron codo a codo con nosotros durante estos meses”. Y agregó: “La articulación entre el sector público y el privado es clave para dar respuesta a las demandas de salud de las comunidades donde estamos presentes, y para que ese trabajo conjunto se sostenga en el tiempo”.

La iniciativa es una respuesta directa a una problemática creciente en todo el país: el aumento sostenido de los casos de ITS. De acuerdo con el Boletín N.º 42 de Respuesta al VIH y las ITS en Argentina, la tasa de sífilis pasó de 56,1 casos cada 100.000 habitantes en 2019 a 93 por cada 100.000 en 2024.

La tendencia continuó en 2025, con 55.183 casos notificados, un 64% más que la mediana del período 2020–2024. Por su parte, se estima que 140.000 personas viven con VIH en el país, con un promedio anual de 6.900 nuevos diagnósticos entre los años 2023–2024, cifra que supera los 6.400 anuales del período 2022–2023 y los 5.300 relevados en el informe anterior.

El papel de las empresas

Ante este escenario, Fundación Huésped diseñó un proyecto, promovido por Pampa Energía, que contempló etapas de diagnóstico situacional, formación y transferencia de capacidades a los equipos municipales de las tres localidades, con el objetivo de fortalecer un abordaje transversal de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del VIH y otras ITS.

El proyecto se enmarca en el trabajo sostenido que Fundación Huésped lleva adelante con distintos municipios del país, en articulación con empresas del sector privado, entendiendo el impacto que las políticas locales tienen en el acceso a la salud de las personas.