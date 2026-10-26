Flow Management amplía su negocio y busca nuevos mercados para sus válvulas industriales

Las perspectivas de crecimiento de la actividad energética plantean nuevos desafíos para los fabricantes industriales. En ese escenario, Flow Management Industries comenzó a ampliar sus operaciones en el exterior, con exportaciones de componentes para bombas a Estados Unidos y conversaciones para avanzar con productos destinados a Medio Oriente.

El desarrollo exportador se apoya en la integración de distintas etapas de producción, desde la ingeniería y la fundición hasta el mecanizado de las piezas. Así lo explicó Mauricio Sánchez , CEO del grupo, durante una entrevista realizada por MasE en la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 , que se desarrolló en el Espacio DUAM de Neuquén.

La compañía inició los envíos con piezas de menor tamaño y, según detalló el ejecutivo, el negocio registró un crecimiento sostenido durante los últimos dos años. La operación involucra a ITASA, su fundición ubicada en Paraná, Entre Ríos, y a sus plantas fabricantes de válvulas, que participan en las distintas etapas del proceso industrial.

“Empezamos exportando piezas pequeñas, y en el transcurso de 2 años ha sido exponencial el crecimiento del negocio. De hecho, ahora estamos también empezando a, con este mismo grupo de empresas americanas, ver de mandar productos a Medio Oriente, con lo cual es un logro”, señaló Sánchez.

La integración industrial como diferencial para exportar

Uno de los principales desafíos para los fabricantes locales es competir en mercados donde participan proveedores de distintas partes del mundo. Para Flow Management, la posibilidad de concentrar varias etapas productivas dentro de su estructura constituye una ventaja frente a empresas que dependen de terceros para completar sus procesos.

“En este mercado es bastante difícil encontrar alguien que tenga todo integrado”, sostuvo el CEO. En ese sentido, destacó la capacidad de ingeniería, la experiencia en fundición y el equipamiento disponible en las plantas del grupo.

ITASA cuenta con experiencia en la fabricación de componentes para bombas y trabaja con acero al carbono, fundiciones y aleaciones especiales. Esa capacidad se complementa con las instalaciones dedicadas a la fabricación y el mecanizado de válvulas, una combinación que permite atender requerimientos específicos de la industria.

"Lo que nos hace distintos es la calidad y el capital humano, tenemos gente con mucha experiencia”, afirmó Sánchez. También señaló que, en determinados segmentos industriales, la ingeniería y las prestaciones técnicas de los componentes tienen un peso relevante al momento de elegir un proveedor, más allá del precio.

La competencia con productos importados en Vaca Muerta

La mayor presencia de proveedores internacionales también se refleja en el mercado argentino, en particular en los segmentos vinculados con la actividad hidrocarburífera. En ese escenario, Sánchez diferenció los productos estandarizados de aquellos que requieren ingeniería, automatización y soluciones adaptadas a las necesidades de cada operación.

El ejecutivo indicó que la empresa se abastece de China para determinados insumos, debido a que no encuentra oferta local para algunas etapas de fabricación, como la forja. Sin embargo, advirtió que la competencia por precio es más difícil de afrontar en productos de características estandarizadas. “En los nichos, en los que los chinos o los asiáticos no tienen la ingeniería, no tienen la calidad y no tienen recursos humanos, ahí les ganamos, por lejos”, aseguró.

En el caso de los equipos que requieren una mayor especialización, el grupo apunta a diferenciarse mediante el desarrollo técnico y la adaptación de los productos. Para las líneas más estandarizadas, en cambio, Sánchez destacó el servicio de posventa y la asistencia técnica como factores para competir con los proveedores extranjeros.

“Tenemos una base en Neuquén y damos un servicio técnico y de posventa que los de afuera no tienen”, explicó. La presencia local permite atender consultas, realizar ajustes y resolver inconvenientes que puedan surgir durante la operación de las válvulas, un aspecto relevante para las empresas que necesitan mantener la continuidad de sus instalaciones.

Una estrategia de crecimiento a largo plazo

Las perspectivas de expansión de la producción de hidrocarburos en la Argentina abren oportunidades para los proveedores de bienes y servicios que abastecen a la industria. Flow Management plantea su desarrollo con una perspectiva que excede la demanda local y contempla la consolidación de negocios en otros mercados.

Sánchez explicó que la compañía trabaja desde hace varios años en un programa de mejora continua, con el objetivo de sostener sus estándares de producción y servicio en distintos destinos. La iniciativa forma parte de una estrategia de largo plazo que busca acompañar el crecimiento industrial y ampliar la presencia internacional del grupo.

“Nosotros no estamos pensando en un plan de 2 o 3 años, nosotros pensamos a largo plazo. Desde hace 7, 8 años que lanzamos el proyecto TPS, que es Toyota Program System, que es la mejora continua”, indicó.

En esa planificación, Estados Unidos aparece como un mercado de interés por la dimensión de su industria de refinación. Sánchez comparó la cantidad de instalaciones de ese tipo en la Argentina con las existentes en el área de Houston, donde la compañía ya desarrolla negocios.

La estructura del grupo está conformada por cuatro firmas con presencia en todo el país: ITASA, fundición radicada en Paraná (Entre Ríos); Valbol, fabricante de válvulas esféricas en Barracas (Ciudad de Buenos Aires); Esferomatic, especializada en válvulas en Quilmes; y Norpatagónica, ubicada en Neuquén y dedicada a servicios de revestimiento, reparación y stock de válvulas.