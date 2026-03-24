De Santiago del Estero a Vaca Muerta: la apuesta de una pyme para el negocio del shale

A medida que se expande la actividad en Vaca Muerta , crece el interés de empresas con trayectoria en otras industrias por ingresar al no convencional. Entre ellas, Micronor SRL apuesta a consolidarse con servicios de ingeniería y especialización técnica.

Con base en Santiago del Estero y más de dos décadas de trayectoria, la firma llegó a Neuquén en 2024 con un objetivo claro: insertarse en la cadena de valor del shale.

“Micronor tiene 25 años en el mercado. Hacemos ingeniería, apuntando a la energía y a la minería”, explicó su CEO, Carlos Isa, en comunicación con +e durante el evento Vaca Muerta Insights 2026.

Entrevista Carlos Isa - CEO de Micronor

La empresa construyó su perfil técnico en proyectos vinculados a minería, energías renovables y servicios industriales en el norte del país, un know-how que ahora busca trasladar al desarrollo petrolero.

“Cuando llegamos en octubre de 2024 nos encontramos con un contexto de cambio de gobierno y movimientos económicos. Vimos muchas empresas que llegaron a Añelo y otras que se fueron, pero nuestra premisa es venir para quedarnos. Estamos instalados y tenemos nuestra base operativa”, señaló Isa a este medio.

Especialización como puerta de entrada

En ese esquema, Micronor busca posicionarse desde un área técnica concreta: la protección catódica, un segmento crítico para la integridad de ductos e instalaciones.

“Somos especialistas a nivel internacional en protección catódica, con certificación ASTM. Hemos recorrido el país desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, trabajando en centrales térmicas y gasoductos. Nos hemos dedicado a la protección del petróleo y del gas”, afirmó.

La certificación internacional también actúa como diferencial competitivo en un mercado donde los estándares de seguridad son cada vez más estrictos. Además, la empresa desarrolló capacidades en sistemas de puesta a tierra, mediciones eléctricas, automatización industrial y soluciones vinculadas a la industria 4.0, incluyendo sensorización y monitoreo remoto.

De servicios puntuales a soluciones integrales

Más allá de esa especialización, la empresa plantea una estrategia de ampliación progresiva dentro del negocio energético, ofreciendo servicios que cubren distintas etapas de los proyectos. “Tenemos servicios que van desde el movimiento de suelo hasta entregar una planta llave en mano. Hacemos la ingeniería del suelo, con laboratorios propios. En 25 años tuvimos que adaptarnos y eso nos permitió diversificarnos”, explicó el directivo de la firma.

Asimismo, la compañía cuenta con desarrollos en el área de ingeniería electrónica, como la fabricación de GPU (arrancadores para aeronaves), con certificaciones internacionales que incluso le permitieron cotizar proyectos para la Antártida. "Estamos asociados con la firma Enercraft. Somos la única empresa en el mundo que provee ese tipo de arrancadores para esa zona", indicó.

Estrategia y proyección en Vaca Muerta

Lejos de concentrar toda su operación en Neuquén, la compañía mantiene una lógica federal, con base en el norte argentino para proyectos mineros y presencia en Vaca Muerta para el segmento oil & gas.

“En Santiago del Estero tenemos una posición estratégica para la minería en desarrollos en Catamarca y Jujuy. Vaca Muerta hoy es Añelo y venimos para quedarnos. No desarmamos un negocio para armar otro, sino que nos instalamos en otra región”, sostuvo.