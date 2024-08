Cuándo se firmará el acta para que Pecom se haga cargo de las áreas de YPF en Chubut

El día comenzó caldeado. El sindicato de petroleros convencionales exigía respuestas y no las obtenía por lo que se realizó una asamblea en Manantiales Behr y se decretó medidas de fuerza en toda la Cuenca del Golfo San Jorge.

Una comunicación para aliviar la tensión

Los ánimos estaban caldeados y los trabajadores se movilizaron hacia la histórica sede de la empresa de mayoría estatal en Comodoro Rivadavia. Los operarios se trasladaron en camionetas con sus bombos y banderas. Los minutos pasaron y el clima era cada vez más espeso. La columna de humo de las cubiertas quemadas se incrementaba con el paso del tiempo.

Ávila quería una confirmación que no había conseguido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mensaje llegó por parte del pope de YPF quien le aseguró que Pecom era el ganador de las áreas. La comunicación entre el directivo y el dirigente gremial no fue amigable, pero se acordó que se volverían a reunir el lunes.

YPF Chubut sede quema de cubiertas.jpg

Críticas al poder político

Tras la comunicación con Marín, Ávila ponderó el esfuerzo de los trabajadores para encontrar una solución y cuestionó a la clase política porque “buscó sacar un rédito económico”

“Sabemos que detrás de estos intereses hay poderes políticos. Seguramente, algún acuerdo habrán hecho. A ellos les pagaban la paz social por el tiempo que esté el pacto de no tener inconvenientes y, entonces, dijeron: ‘llévalo tres meses más y total no importa’”, cuestionó el dirigente gremial haciendo referencia a la prórroga que había solicitado YPF.

“Hoy podemos tener paz social y que la gente vuelva a trabajar de manera normal como lo venía haciendo. Todos lo que trabajan Manantiales Behr y lo que YPF decidió dejar afuera del mercado”, describió.

Pecom, YPF y Petroleros

Ávila sostuvo que Marín le confirmó que Pecom se quedará con las áreas de YPF en Chubut. “Recién hoy me lo dijeron. Yo estuve, antes de ayer (por el martes), casi de las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, esperando que me hicieran un ganador, y ayer (por el miércoles) de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que me volví a Comodoro, y no había un ganador”, subrayó.

“Hoy se confirma que el ganador es Pecom, y que eso va a permitir que el día miércoles, jueves, la semana que viene, los trabajadores empiecen a hacer las revisiones para que puedan empezar a entrar a trabajar”, destacó el titular de petroleros convencionales y adelantó que “el lunes quedará escrito que Pecom será operadora en Chubut”.