Vaca Muerta suma otro megaproyecto: aprobaron el RIGI para Rincón de Aranda

Rincón de Aranda es la apuesta de Pampa Energía por la ventana petrolera de Vaca Muerta.

La aprobación del RIGI para Rincón de Aranda marca un nuevo paso en la expansión de Vaca Muerta . El proyecto de Pampa Energía consiguió el visto bueno del Ministerio de Economía de la Nación para impulsar su producción de shale oil .

El anuncio lo realizó Adrián Ravier en su debut como vocero presidencial. El flamante funcionario vinculó la decisión con el crecimiento que registra la actividad hidrocarburífera y destacó que la producción nacional alcanzó nuevos máximos y sostuvo que la expansión del sector responde al aprovechamiento del potencial energético argentino.

"El mes de mayo marcó un récord histórico en producción de petróleo, alcanzando los 903.700 barriles diarios, lo que significó un crecimiento del 19,6% respecto al mismo mes del año anterior. La participación de Vaca Muerta fue del 69%, mientras que el gas alcanzó los 156,6 millones de metros cúbicos diarios", afirmó Ravier.

Rincón de Aranda y el visto bueno del RIGI

El vocero presidencial remarcó que los indicadores actuales reflejan un cambio respecto de los años en que Argentina dependía de las importaciones de energía. En ese contexto, ubicó la aprobación del proyecto de Pampa Energía como parte de una estrategia destinada a ampliar la producción de hidrocarburos.

"Estos resultados son fruto de una gestión consciente del potencial de los recursos naturales de Argentina y de la convicción presidencial de recuperar la energía. Actualmente, el país no solo es superavitario, sino que ese superávit es una fuente clave de divisas y crecimiento económico", señaló Ravier.

El funcionario también precisó el alcance de la iniciativa recientemente aprobada. Según explicó, el proyecto contempla el desarrollo integral de Rincón de Aranda mediante la perforación de nuevos pozos no convencionales dentro de Vaca Muerta, con una inversión estimada en 4.521 millones de dólares.

"Recientemente se aprobó el séptimo proyecto RIGI en la provincia de Neuquén, destinado al desarrollo integral de hidrocarburos no convencionales en el área Rincón de Aranda, mediante la perforación de nuevos pozos en Vaca Muerta", indicó Ravier.

En tanto, desde Pampa afirmaron que: “La aprobación del RIGI es muy importante porque nos permite acelerar las inversiones. Podremos desarrollar la parte norte del área, acelerar el ramp-up y extender el plateau de producción”.

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Empleo e inicio de operaciones

El vocero agregó que la inversión tendrá impacto tanto en la etapa de construcción como durante la operación del proyecto. De acuerdo con los datos oficiales, la obra demandará 715 empleos directos y 500 indirectos, mientras que la fase operativa generará 62 puestos directos y 456 indirectos. El inicio de las operaciones está previsto para el primer trimestre del próximo año.

La aprobación del régimen llega en un momento de fuerte crecimiento para Rincón de Aranda. Durante 2025, el bloque se convirtió en el principal motor de la expansión petrolera de Pampa Energía, al pasar de una producción inferior a 1.000 barriles diarios a cerrar el año con una meta cercana a 20.000 barriles diarios.

En la última presentación de resultados ante inversores, el CEO de la compañía, Gustavo Mariani, había anticipado el interés por incorporar el desarrollo del área al régimen de incentivos. Allí explicó que la empresa ya había solicitado anteriormente un RIGI para infraestructura y que, tras la incorporación del upstream petrolero al esquema, avanzaría con una nueva presentación para el desarrollo completo del bloque.

Pampa Energía acelera el desarrollo de Rincón de Aranda

El plan operativo de Pampa Energía para 2026 prevé mantener una elevada actividad en el yacimiento. La empresa destinará alrededor de U$S 770 millones exclusivamente a Rincón de Aranda, respaldada por un costo de extracción cercano a U$S 10 por barril, uno de los más competitivos dentro de Vaca Muerta.

Las proyecciones internas contemplan elevar la producción desde los actuales 19.000 barriles diarios hasta unos 25.000 barriles diarios entre marzo y abril de 2026. Posteriormente, con la incorporación de una nueva planta de procesamiento temporal, la producción alcanzaría alrededor de 28.000 barriles diarios durante la segunda mitad del año.

Para sostener ese crecimiento, la compañía mantiene actualmente 10 pads activos dentro del bloque. El programa de desarrollo para este año contempla la perforación de 20 nuevos pozos y la terminación de 35 pozos, con el objetivo de alcanzar una meseta productiva cercana a 45.000 barriles diarios durante 2027.