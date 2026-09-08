Neuquén, la provincia que menos redujo el consumo de nafta pese a la suba del impuesto

El consumo de nafta cayó 5,26% en el país entre enero y julio de 2026, según la Secretaría de Energía.

El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) se convirtió en el tributo con mayor crecimiento real desde que comenzó la gestión del presidente Javier Milei, según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) . Desde noviembre de 2023, el gravamen subió 1387% en términos nominales , frente a una inflación acumulada del 329% . Descontado el efecto inflacionario, el aumento real fue del 240% , es decir, el tributo prácticamente se triplicó.

Ese salto modificó de manera sustancial la composición del precio en el surtidor. El peso del impuesto sobre el valor de la nafta pasó de representar el 8,9% en noviembre de 2023 al 20,1% en agosto de 2026 . En este contexto, el consumo de nafta cayó en las 24 jurisdicciones del país durante el acumulado de enero a julio de 2026 en comparación con el mismo período de 2023. La caída nacional fue del -5,26% , equivalente a 314 millones de litros menos vendidos en el mercado local.

Sin embargo, el impacto no fue parejo. Según el relevamiento del IAG, elaborado en base a datos de la Secretaría de Energía, las provincias en las que menos cayó el consumo fueron Buenos Aires y Neuquén. Puntualmente, Neuquén registró una variación de -0,84%, la segunda menor retracción del país, apenas por detrás de Buenos Aires (-0,65%).

El contraste es notorio frente a otras provincias, especialmente las de frontera norte. Misiones lideró la caída con un derrumbe del -32,48%, seguida por Formosa con -26,26%, Corrientes con -18,83% y La Rioja con -15,73%. El informe explica que ese fenómeno se explica porque, en los distritos limítrofes, el precio local de la nafta aumentó por encima del valor que tiene en los países vecinos, lo que provocó un desplome de las ventas en esas zonas.

Vialidad recauda pero no gasta

El informe del IAG también expone una contradicción en el destino de los fondos que recauda el ICL. Una parte del impuesto tiene asignación específica para la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Entre enero y agosto de 2026, los ingresos reales por el impuesto con destino a Vialidad aumentaron 91,2% en términos reales frente a 2023. En simultáneo, el gasto real devengado por la DNV sufrió un recorte del 82,3% en el mismo período. En términos agregados, de todos los fondos recaudados por el impuesto que corresponden a Vialidad, la DNV ejecutó solamente el 32,7%.

Menos premium, menos súper

Al desagregar por tipo de producto, el informe detalla que, frente a 2023, la nafta premium registró la mayor caída de consumo a nivel país, con un -7,3%, mientras que la nafta súper retrocedió -4,5%. Contra el año anterior, el descenso general en las ventas alcanzó el -1,84%.

En este contexto, el desempeño de Neuquén se destaca dentro del mapa nacional: mientras la carga impositiva sobre los combustibles se disparó y el gasto público en rutas se derrumbó, la provincia patagónica logró sostener su nivel de consumo casi sin variaciones, en un país donde la baja fue la norma en las 24 jurisdicciones relevadas.

FUENTE: Instituto Argentina Grande (IAG), Informe Semanal "Qué decimos sobre economía" (04.09.2026). Elaboración propia del IAG en base a datos de ARCA, Surtidores, Presupuesto Abierto y la Secretaría de Energía.