Combustibles: las ventas en estaciones de servicio caen por sexto mes seguido

Las estaciones de servicio acumulan seis meses consecutivos de caída en las ventas.

Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación , en julio se comercializaron 1.368.722 m³ , frente a los 1.462.232 m³ registrados en el mismo mes de 2025. La diferencia llega a 93.510 m³ , lo que representa una caída interanual del 6,4% , según informó el sitio Surtidores.com.

El dato confirma el sexto mes consecutivo con menores ventas respecto de igual período del año anterior. Después de un enero prácticamente estable, con una variación positiva de apenas 0,11%, febrero cerró con una baja de 1,67%, marzo con 1,05%, abril con 2,38%, mayo con 0,20% y junio con 2,92%.

La evolución acumulada muestra un mercado con menos volumen. Entre enero y julio de 2026 se comercializaron 9,58 millones de m³, contra 9,79 millones en igual período del año pasado. La diferencia ronda los 204.000 m³ menos, una reducción del 2,1%.

La comparación con 2023 profundiza la fotografía del sector. En los primeros siete meses de aquel año se habían vendido cerca de 10,64 millones de m³, por lo que el volumen actual se ubica casi 10% por debajo de ese registro.

Preocupación y retroceso

Empresarios de estaciones de servicio advierten que la caída de las ventas golpea la rentabilidad y pone en riesgo las inversiones del sector. Sostienen que la retracción del consumo, el aumento de los costos y el cambio tecnológico obligan a replantear el modelo de gestión.

Julio cerró con una baja interanual del 6,4% en la comercialización de combustibles.

Pese al escenario, destacan que el sector mantiene su plantilla de trabajadores e incluso refuerza los equipos para mejorar la calidad del servicio.

La baja de julio alcanzó a prácticamente todos los productos principales. El gasoil G2 cayó 7,04% interanual, mientras que el gasoil G3 registró una baja del 1,89%. Entre las naftas, la Súper mostró la mayor disminución, con un 7,8%, y la Premium retrocedió 6,4%.

Un mapa desigual entre provincias

La caída no tuvo la misma intensidad en todo el país. Las provincias con mayores descensos fueron Tucumán, con una baja del 22,41%; Jujuy, con 16,42%; Salta, con 15,86% (las ventas de Refinor, de fuerte influencia en estas provincias, no fueron informadas); Santa Cruz, con 14,49%; Misiones, con 13,84%; y La Rioja, con 13,73%. También registraron retrocesos importantes Mendoza, Corrientes y Río Negro.

En cambio, algunas jurisdicciones lograron sostener o incluso mejorar sus niveles: La Pampa incrementó sus ventas 0,68%, Neuquén 0,49% y Santiago del Estero 0,18%. Chaco prácticamente mantuvo el volumen, con una variación negativa de apenas 0,26%.

Buenos Aires continúa concentrando la mayor parte del mercado, con 476.124 m³ vendidos en julio, aunque registró una caída del 5,8%. Córdoba se ubicó en segundo lugar, con 157.212 m³ y una baja del 1,57%, seguida por Santa Fe, con 114.513 m³ y un retroceso del 1,6%. CABA, por su parte, comercializó 82.778 m³, un 9,54% menos que un año atrás.

A nivel de compañías, YPF continúa liderando el volumen comercializado. En julio alcanzó 762.779 m³, Shell registró 311.193 m³, AXION energy comercializó 166.111 m³ y Puma Energy alcanzó 77.301 m³.

FUENTE: Noticias Argentinas