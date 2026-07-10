Descuentos en nafta y gasoil: cómo ahorrar hasta 30% al cargar combustible

Los descuentos en combustibles volvieron a convertirse en un aliado para quienes buscan aliviar el impacto del precio de la nafta y el gasoil . Durante este mes, las principales estaciones de servicio mantienen promociones con bancos, billeteras virtuales y aplicaciones que permiten acceder a rebajas de hasta el 30%, siempre que se cumplan determinadas condiciones de pago.

Las oportunidades alcanzan a las redes de YPF, Shell, Axion y Puma , aunque los beneficios cambian según la entidad financiera, el día elegido y el medio de pago utilizado. En varios casos, el mayor ahorro surge de combinar la promoción del banco con una billetera digital o la aplicación oficial de la estación de servicio.

Entre las alternativas disponibles aparecen descuentos directos, reintegros y beneficios exclusivos para combustibles premium o compras realizadas mediante MODO, aplicaciones oficiales y otras plataformas digitales. Los topes mensuales también forman parte de la ecuación y pueden marcar una diferencia para quienes cargan combustible con frecuencia.

Qué descuentos ofrece cada estación de servicio

Según informó Noticias Argentinas, en YPF continúa vigente un 6% de ahorro durante la madrugada, entre las 0 y las 6, además de un 3% adicional para quienes utilizan el sistema de autodespacho. A eso se suman beneficios con distintas entidades, como el 20% de descuento los viernes con Banco Nación y MODO BNA+, el 20% de Banco Macro los miércoles —que puede llegar al 30% para clientes Selecta—, hasta un 25% con Banco Patagonia los jueves y promociones de Galicia y el Automóvil Club Argentino.

En el caso de Shell, los usuarios de combustibles V-Power acceden a un 10% de descuento los miércoles, mientras que la Tarjeta 365 ofrece un 12% para esa línea premium y un 10% para combustibles Súper. También permanecen vigentes promociones con Banco Nación, Banco Patagonia, Banco Ciudad, Cencosud y un reintegro en UXD para quienes operan mediante Ripio.

Las promociones de Axion incluyen un 10% de descuento en Quantium los lunes y viernes, además del beneficio del 20% con Banco Nación los viernes. Banco Patagonia ofrece hasta un 25% para clientes con Plan Sueldo, mientras que Brubank Ultra alcanza reintegros de hasta el 30% durante los fines de semana. También participan Grupo Petersen, Credicoop y Banco Ciudad.

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Cómo aprovechar al máximo los beneficios

La red Puma mantiene un reintegro del 10% para combustibles Súper, Premium e Ion Diesel cuando el pago se realiza mediante la aplicación Puma Pris junto con Visa Personal Pay. Aunque el porcentaje es menor que en otros casos, continúa siendo una alternativa para quienes utilizan esa combinación de pago.

De acuerdo con la información difundida por la agencia de noticias, el mayor ahorro suele conseguirse cuando se combinan correctamente el banco, la billetera digital y el día específico de la promoción. Sin embargo, no todos los beneficios alcanzan a cualquier tipo de combustible, ya que algunos están limitados a las versiones premium o a determinados productos.

Antes de acercarse a una estación de servicio, las entidades financieras y las compañías recomiendan revisar las condiciones de cada promoción. La vigencia, los topes de reintegro, los medios de pago habilitados y el tipo de cliente pueden variar según cada convenio, por lo que verificar esos requisitos antes de cargar combustible puede marcar la diferencia en el ahorro final.