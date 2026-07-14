Consumo de servicios públicos: Electricidad y gas suben 4,8%

En abril de 2026, el sector de electricidad, gas y agua registró una variación interanual positiva de 4,8% en la serie original del ISSP, según el informe técnico Vol. 10, N° 11 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este crecimiento superó ampliamente el 2% del nivel general y se consolidó como uno de los principales impulsores de la actividad en servicios públicos.

El informe precisa que, en términos desestacionalizados, el sector presentó una variación positiva de 1,5% respecto a marzo de 2026. La serie tendencia-ciclo mostró un aumento de 0,8% intermensual, reflejando una trayectoria alcista sostenida.

Contexto en el nivel general

El Indicador Sintético de Servicios Públicos registró en abril 2026 una suba de 2% interanual en serie original. En términos desestacionalizados, varió +0,1% respecto al mes anterior, mientras que la tendencia-ciclo avanzó 0,3%. El sector de electricidad, gas y agua contribuyó significativamente a estos resultados positivos.

“En abril de 2026, el índice serie original del Indicador sintético de servicios públicos (ISSP) registró una suba de 2,0% respecto al mismo mes del año anterior”, señala el documento oficial del INDEC.

Evolución de los índices sectoriales

De acuerdo al informe, el índice serie original para electricidad, gas y agua alcanzó 132,5 puntos en abril 2026 (. La variación interanual de 4,8% contrasta con meses previos de 2026: marzo registró +3% y febrero -6,1%.

La serie desestacionalizada ubicó el sector en 146,8 puntos en abril 2026, con el +1,5% intermensual mencionado. La tendencia-ciclo confirma estabilidad en torno a 153,6 puntos.

El crecimiento de 4,8% interanual en electricidad, gas y agua refuerza la recuperación de servicios públicos esenciales. Este rubro no solo contribuyó al 2% general, sino que compensó contracciones en transporte de pasajeros (-0,8%) y servicio de correo (-16,9%).

Especialistas en economía de servicios valoran estos datos para evaluar la demanda energética y su correlación con la actividad productiva. La solidez en tendencia-ciclo (+0,8%) sugiere continuidad en el dinamismo sectorial.

Comparativa Histórica 2025-2026

En 2025, el sector mostró variaciones interanuales que oscilaron entre -6,8% (mayo) y +9,4% (junio). En 2026, abril marcó un claro repunte con +4,8%, superior al promedio general.

Esta performance resalta la relevancia de electricidad, gas y agua dentro de la ponderación del ISSP, basado en las Cuentas Nacionales base 2004.

FUENTE: INDEC