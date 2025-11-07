Mendoza lanza una nueva licitación por 5 áreas de explotación

Esta semana, el gobierno de Mendoza , a través del Ministerio de Energía y Ambiente, lanzó una nueva licitación que pone a disposición del mercado cinco áreas estratégicas de explotación hidrocarburífera. El objetivo es claro: fomentar la inversión privada , ampliar la producción local de petróleo y gas y consolidar el desarrollo energético de la provincia.

La ministra Jimena Latorre destacó la importancia de este nuevo llamado, que se suma a la licitación de doce áreas de exploración ya anunciadas. "Buscamos que Mendoza tenga constantemente oportunidades de inversión", afirmó Latorre, señalando que esta acción cumple con lo anticipado por el Gobernador Alfredo Cornejo en la Asamblea Legislativa.

Cinco áreas estratégicas

Las áreas ofrecidas en esta convocatoria se distribuyen entre la Cuenca Cuyana y la Cuenca Neuquina, e incluyen: Atamisqui (Cuyana), El Manzano, Loma Cortaderal-Cerro Doña Juana, Puesto Molina Norte y Puntilla del Huincán (todas en la Neuquina).

Estas zonas fueron seleccionadas por sus antecedentes productivos, permitiendo a los inversores optimizar la infraestructura ya existente y favorecer la reactivación de campos maduros. Dos de las áreas, Atamisqui y El Manzano, registran actualmente producción de hidrocarburos, asegurando la continuidad operativa y la existencia de reservas comprobadas.

image Jimena Latorre explicó las condiciones de la concesión: Plazos, costos y el manejo de pasivos ambientales. Foto: gobierno de Mendoza

La clave para atraer inversión a Mendoza

Esta licitación se enmarca en el modelo de licitación continua, un sistema reconocido que actualiza las áreas disponibles de forma permanente. Este esquema promueve la transparencia, la competencia y reduce significativamente los tiempos administrativos.

Según el Director de Hidrocarburos, Lucas Erio, "El esquema continuo y flexible atrae capitales nacionales e internacionales, genera empleo calificado y aumenta la recaudación provincial por regalías, sin comprometer la sostenibilidad ambiental." Además, el modelo ofrece ventajas como la estabilidad normativa, la previsibilidad fiscal y la integración de la fiscalización ambiental desde la fase de evaluación.

El llamado establece un plazo de concesión de 25 años, según la Ley Nacional 17.319. Las empresas adjudicatarias deberán realizar un pago inicial equivalente al 0,5% de la producción acumulada proyectada para la primera década.

Un punto relevante es el tratamiento de los pasivos ambientales preexistentes: estos serán asumidos por las empresas originalmente responsables, conforme a los informes técnicos. El valor del pliego se fijó en 15.000 dólares. La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión de Adjudicación que garantizará la objetividad y transparencia del proceso.

Objetivo: Ampliar la producción y la recaudación

La convocatoria será difundida durante 60 días en medios nacionales e internacionales para garantizar la máxima participación de empresas solventes. Con esta iniciativa, Mendoza refuerza su compromiso con el desarrollo de proyectos de petróleo y gas convencional, actividad económica central para el crecimiento de la provincia.