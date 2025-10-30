Más del 80% de los trabajadores del VMOS son rionegrinos

Más del 80% de los trabajadores del VMOS son de Río Negro.

A través de la Secretaría de Trabajo, el Gobierno de Río Negro realizó un relevamiento laboral en la obra del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , en la zona de Chelforó, y confirmó que más del 80% de los trabajadores son locales .

El relevamiento fue llevado adelante por el área de Fiscalización de la Secretaría de Trabajo en el puesto operativo que la empresa OPS S.R.L. mantiene sobre la Ruta Nacional 22, kilómetro 1070, donde se ejecutan tareas de construcción de tanques de almacenamiento de petróleo que forman parte del proyecto.

Durante la inspección, el equipo técnico verificó la documentación laboral, el cumplimiento de la Ley Provincial 5804 (Ley 80/20), que prioriza la contratación de mano de obra local, y las condiciones de higiene y seguridad en el lugar de trabajo.

Actualmente, la empresa emplea 101 trabajadores, de los cuales 82 son rionegrinos y 19 provienen de otras provincias, superando ampliamente la proporción establecida por la Ley 80/20.

El proyecto se encuentra en la etapa 3 de un total de 6, con trabajos de enterramiento de cañerías para el sistema de bombeo, y tiene prevista su finalización para el 5 de mayo de 2026.

“La contratación de mano de obra rionegrina demuestra que nuestra provincia tiene trabajadores y trabajadoras capacitados y comprometidos. Desde la Secretaría de Trabajo acompañamos cada proyecto asegurando trabajo registrado, seguridad laboral y empleo local”, destacó la secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez.

VMOS: autoridades de Río Negro anuncian el inicio de pruebas hidráulicas El VMOS sigue avanzando.

Cómo sigue el VMOS

Tal como informó +e, la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) se encuentra en su etapa final de instalación de cañerías. El ducto, clave para aumentar la capacidad de evacuación de crudo desde la cuenca neuquina, ya superó los 380 kilómetros de tendido. Aún restan aproximadamente 50 kilómetros para completar la línea troncal, según confirmó Juan Carlos País, gerente de Operaciones de SACDE.

La obra avanza a buen ritmo y sin mayores contratiempos logísticos. “Siempre en toda obra de ducto lo más complicado es la logística. Pero una vez que llega la tubería y se abre la pista, el trabajo fluye. Desde el kilómetro 437 ya sabíamos que íbamos a poder hacerlo sin problemas”, señaló País en diálogo +e en el marco de una recorrida por la obra.

La empresa, que forma parte de la Unión Transitoria de Empresas junto a Techint, alcanzó recientemente un nuevo hito al registrar 175 soldaduras en un solo día. Este avance permitió acortar significativamente los tiempos proyectados para completar la instalación.

El VMOS tiene una extensión total de 437 kilómetros y está dividido en dos tramos principales: Allen–Chelforó, de 110 km, y Chelforó–Punta Colorada, de 327 km. La instalación comenzó en Allen, en la intersección con la Ruta 6, y actualmente la actividad se concentra cerca del kilómetro 380.

“Estamos bien en los plazos. Estimamos terminar la soldadura de esta parte los primeros días de noviembre”, explicó País. Además, detalló que luego vendrán tareas adicionales como los empalmes y ensayos no destructivos para garantizar la integridad de la infraestructura.

vmos Vaca Muerta Oil Sur: crece la playa de tanques que transformará la exportación de crudo

Una obra con un impacto sin precedentes

El VMOS es una obra estratégica para aumentar la capacidad de transporte de petróleo desde Vaca Muerta hasta la terminal portuaria de Punta Colorada, en la costa atlántica rionegrina. Con un diámetro de 30 pulgadas, permitirá transportar inicialmente 550.000 barriles por día y escalar hasta 700.000 barriles diarios en etapas posteriores.

La infraestructura incluye dos tanques de 55.000 m3 en Allen, una cabecera de bombeo, dos estaciones de bombeo intermedias y una terminal con seis tanques de 120.000 m3, los más grandes del país. Además, contempla 28 instalaciones de superficie distribuidas a lo largo de toda la traza.

La obra forma parte del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y es financiada por un consorcio integrado por YPF, Vista Energy, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron Corporation, Pluspetrol, Shell plc y Tecpetrol. Su puesta en operación está prevista para fines de 2026.