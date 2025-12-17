Las estaciones de servicio cierran durante las Fiestas: en qué horario no se podrá cargar combustible

Durante Nochebuena y Año Nuevo regirá un esquema reducido en todas las estaciones de servicio del país.

Las estaciones de servicio de todo el país operarán con horarios reducidos durante las noches festivas . La medida se aplicará en Nochebuena, Navidad, Año Nuevo y sus vísperas . Mediante un comunicado, las entidades del sector confirmaron que, pese a las restricciones, habrá guardias activas para garantizar atención a vehículos de emergencia.

Desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) difundieron el esquema especial. El objetivo es asegurar descansos laborales respetando los convenios vigentes y, a la vez, garantizar la prestación mínima para servicios esenciales en momentos críticos.

Las restricciones nocturnas se replicarán en casi todas las provincias. Desde CECHA aseguraron que las estaciones adheridas deberán cumplir estrictamente los horarios fijados, y que la mayoría de los convenios establece pausas obligatorias para el personal en las celebraciones.

La atención al público se suspenderá entre las 22 y las 06. Durante esos tramos, únicamente podrán abastecerse vehículos identificados como esenciales: ambulancias, autobombas, patrulleros, unidades de rescate y móviles oficiales con funciones de asistencia pública. En este sentido, cada estación deberá disponer personal mínimo para activar la guardia y garantizar la seguridad operativa.

Asimismo, desde CECHA enfatizaron que la medida no implica un cierre total del sistema de expendio. Las guardias funcionarán en todas las regiones, evitando interrupciones graves para servicios críticos del Estado y operadores de emergencias.

autodespacho autoabastecimiento de combustible nafta YPF.jpg Los aumentos de tarifas y combustibles son dos cuestiones que debe afrontar el Gobierno nacional.

Horarios restringidos

El esquema exacto establecido para las fechas festivas comprende dos períodos definidos. En Navidad, las estaciones cerrarán desde las 22 del 24 de diciembre hasta las 06 del 25. En Año Nuevo, la medida será idéntica: desde las 22 del 31 hasta las 06 del 1 de enero.

Durante esos intervalos no se venderá combustible al público general. Tampoco habrá personal para atención en tienda de conveniencia, aire, agua, baños o servicios adicionales. Toda actividad será estrictamente operativa y dirigida únicamente a los vehículos autorizados.

Además, desde CECHA confirmaron que las estaciones tendrán la obligación de publicar cartelería con los horarios. También se recomienda a los automovilistas consultar con antelación la disponibilidad de guardias, especialmente en rutas nacionales o corredores turísticos con altos niveles de circulación durante esas fechas.

Recomendaciones para los automovilistas

En este marco, desde la Confederación recomendaron a los automovilistas a cargar combustible antes de las 22. La sugerencia busca evitar congestiones antes del cierre. Además, se aconseja que los usuarios no realicen desplazamientos improvisados sin la planificación adecuada ya que se busca reducir riesgos en la vía pública durante las jornadas de celebraciones.

Las empresas del sector indicaron que el esquema busca equilibrar derechos laborales y necesidades sociales. En un contexto de demanda creciente, los asistentes de playa y operadores también necesitan descanso. Asimismo, la organización gremial destacó que este acuerdo se sostiene desde hace varios años.