Gas natural: Quiénes recibirán el 75% de descuento en las facturas de mayo según ENARGAS

El ENARGAS publicó las resoluciones en el Boletín Oficial para actualizar los cuadros tarifarios de mayo.

El Gobierno nacional actualizó los cuadros tarifarios del servicio de distribución de gas natural para el mes de mayo, tras la aplicación de un esquema de bonificaciones ampliado que eleva el alivio total al 75% para los usuarios incorporados al Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados ( SEF ).

La decisión fue instrumentada a través de una serie de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas ( ENARGAS ), publicadas en el Boletín Oficial.

La decisión se enmarca en la escalada de precios energéticos vinculada al conflicto en Medio Oriente, que derivó en presiones sobre las tarifas domésticas de gas natural. Para mitigar ese impacto, el ENARGAS determinó aplicar un tope máximo del 25% de bonificación adicional sobre la base ya existente del esquema SEF, creado por el Decreto 943 del 31 de diciembre de 2025.

Esta bonificación excepcional se suma al 50% general que reciben todos los beneficiarios del régimen, de modo que durante mayo los usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes, dentro del SEF, tendrán una bonificación total del 75% sobre el bloque de consumo subsidiado.

Qué dice la normativa

En los textos de las resoluciones, el organismo estipuló con precisión que "la Licenciataria deberá aplicar la bonificación adicional dispuesta en el Artículo 1° de la Resolución 111, conforme los términos allí dispuestos, para los usuarios de gas natural y gas propano indiluido por redes, beneficiarios del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943 de fecha 31 de diciembre de 2025".

La norma establece además que las empresas distribuidoras deben adecuar su facturación a los nuevos valores definidos e incorporar tanto el Precio Anual Uniforme (PAU) como las bonificaciones correspondientes al SEF.

Cómo impacta en la boleta

La medida alcanza a los usuarios abastecidos por las distribuidoras en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con especial atención a los sectores residenciales vulnerables. El objetivo declarado es morigerar el efecto de los aumentos tarifarios generados por la crisis energética global.

Un aspecto relevante de la normativa refiere a la transición: si el nuevo esquema entra en vigencia con un período de facturación ya iniciado, las boletas podrán incluir tarifas diferenciadas. Esto implica que una parte de la factura correspondería al consumo registrado antes de la actualización, y otra al período posterior a la entrada en vigor del nuevo cuadro tarifario.

Una decisión con alcance amplio

El esquema de Subsidios Energéticos Focalizados constituye el marco central de la política energética social del Gobierno. La incorporación de la bonificación adicional del 25%, que lleva el beneficio total al 75%, representa un refuerzo extraordinario pensado para sostener el poder adquisitivo de los hogares más expuestos a la variación de los precios internacionales de la energía.

La medida refleja la tensión permanente entre la necesidad de sostener tarifas accesibles para los sectores más vulnerables y la presión que ejercen los mercados energéticos globales sobre la estructura de costos del sistema de distribución local.

FUENTE: Noticias Argentinas