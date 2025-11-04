Estrategias de ahorro en combustible: Guía de descuentos YPF y bancarios para el sector

El descuento del 10% de los lunes de la App YPF es acumulable con el beneficio por franja horaria (nocturna).

Este año, YPF implementó un cambio cultural en la dinámica de carga de combustibles, impulsado por su esquema de precios basado en franjas horarias. Este modelo motivó a un número creciente de usuarios a cargar durante la noche, buscando beneficios exclusivos y una experiencia más ágil y autónoma .

La estrategia, conocida como micropricing, provocó una significativa redistribución de la demanda. Durante el tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre), la red de estaciones YPF registró un crecimiento sostenido en el volumen de ventas nocturnas, alcanzando niveles similares a los de la temporada alta de diciembre y enero.

Por otro lado, la App YPF se perfila como una herramienta clave en esta transformación. De hecho, duplicó su participación en el horario nocturno. De hecho, actualmente se vende el mismo volumen de combustible entre las 00:00 y la 01:00 que entre las 21:00 y las 22:00.

El análisis de este período reveló que el 58% de los usuarios migró a la franja nocturna. Si bien el 56% prioriza el descuento como principal motivación, el resto valoró atributos como la agilidad y la autonomía por encima del ahorro monetario.

image Los descuentos bancarios regulares (excluyendo la promoción BNA/MODO y clubes de fidelización) no son acumulables con la carga nocturna.

Beneficios constantes y acumulables de la App YPF

La aplicación de YPF es la herramienta central para acceder a los descuentos directos en combustibles premium.

Descuento Nocturno Fijo: A partir de las 00:00 , todos los socios que cargan combustible con la App YPF obtienen un 6% de descuento diario en cualquier tipo de combustible, sin tope (excepto para gasoil Grado 2, limitado a 150 litros mensuales).

A partir de las , todos los socios que cargan combustible con la App YPF obtienen un diario en cualquier tipo de combustible, (excepto para gasoil Grado 2, limitado a 150 litros mensuales). Autodespacho y Acumulación: En las estaciones con modalidad de autodespacho, se adiciona un 3% extra durante la noche, logrando un ahorro total del 9% . Este beneficio es acumulable con el 10% de los lunes de la App. YPF trabaja para extender el autodespacho y cubrir el 50% de sus estaciones en los próximos meses (excluyendo La Pampa, Jujuy y Buenos Aires por restricciones legales).

En las estaciones con modalidad de autodespacho, se adiciona un durante la noche, logrando un ahorro total del . Este beneficio es con el de los lunes de la App. YPF trabaja para extender el autodespacho y cubrir el de sus estaciones en los próximos meses (excluyendo La Pampa, Jujuy y Buenos Aires por restricciones legales). Infinia Premium Semanal: La App ofrece descuentos específicos para Infinia e Infinia Diésel : Viernes: 15% de descuento pagando con "Dinero en tu cuenta", con un tope semanal de $4.000 . Lunes: 10% de descuento pagando con "Dinero en tu cuenta", con un tope semanal de $3.000 . Este descuento es acumulable con el beneficio por franja horaria.

La App ofrece descuentos específicos para :

image

Calendario semanal: Reintegros bancarios para el ahorro diurno

Para quienes cargan durante el día, o buscan maximizar el ahorro, la clave está en el calendario de alianzas bancarias. Aunque no son acumulables con la carga nocturna, representan un atractivo ahorro semanal:

A estos beneficios se suman los descuentos fijos de los clubes de fidelización: un 10% de ahorro en nafta y diésel Infinia, y un 5% todos los días para socios del ACA, ambos con un tope mensual de $11.500.

Embed

Promoción BNA y MODO: El potencial de ahorro mensual máximo

La alianza entre el Banco Nación y la billetera virtual MODO es la de mayor alcance y potencial de ahorro. Esta promoción otorga un 30% de ahorro en todos los combustibles de las seis principales petroleras (incluida YPF, Shell, Axion, Gulf, VOY y Puma Energy).

Tope y Condiciones: El reintegro tiene un tope máximo de $15.000 por cliente (CUIT) por mes calendario. Para acceder a dicho tope, se requiere un consumo mínimo de $50.000 .

El reintegro tiene un tope máximo de por cliente (CUIT) por mes calendario. Para acceder a dicho tope, se requiere un consumo mínimo de . Vigencia: La promoción aplica de viernes a domingo .

La promoción aplica de . Modalidad de Pago: Exclusivo para clientes que paguen con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA, a través de MODO BNA+. No incluye tarjetas de débito ni saldo en cuenta.

Aprovechando la totalidad de los descuentos disponibles en las seis petroleras, los clientes pueden alcanzar un ahorro total de hasta $90.000 durante el mes.