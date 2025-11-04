Estrategias de ahorro en combustible: Guía de descuentos YPF y bancarios para el sector
¿Cargar nafta durante la noche o aprovechar el calendario bancario? ¿Cómo maximizar su ahorro mensual con los beneficios de YPF y entidades financieras, alcanzando hasta $90.000 de reintegro?
Este año, YPF implementó un cambio cultural en la dinámica de carga de combustibles, impulsado por su esquema de precios basado en franjas horarias. Este modelo motivó a un número creciente de usuarios a cargar durante la noche, buscando beneficios exclusivos y una experiencia más ágil y autónoma.
La estrategia, conocida como micropricing, provocó una significativa redistribución de la demanda. Durante el tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre), la red de estaciones YPF registró un crecimiento sostenido en el volumen de ventas nocturnas, alcanzando niveles similares a los de la temporada alta de diciembre y enero.
Por otro lado, la App YPF se perfila como una herramienta clave en esta transformación. De hecho, duplicó su participación en el horario nocturno. De hecho, actualmente se vende el mismo volumen de combustible entre las 00:00 y la 01:00 que entre las 21:00 y las 22:00.
El análisis de este período reveló que el 58% de los usuarios migró a la franja nocturna. Si bien el 56% prioriza el descuento como principal motivación, el resto valoró atributos como la agilidad y la autonomía por encima del ahorro monetario.
Beneficios constantes y acumulables de la App YPF
La aplicación de YPF es la herramienta central para acceder a los descuentos directos en combustibles premium.
- Descuento Nocturno Fijo: A partir de las 00:00, todos los socios que cargan combustible con la App YPF obtienen un 6% de descuento diario en cualquier tipo de combustible, sin tope (excepto para gasoil Grado 2, limitado a 150 litros mensuales).
- Autodespacho y Acumulación: En las estaciones con modalidad de autodespacho, se adiciona un 3% extra durante la noche, logrando un ahorro total del 9%. Este beneficio es acumulable con el 10% de los lunes de la App. YPF trabaja para extender el autodespacho y cubrir el 50% de sus estaciones en los próximos meses (excluyendo La Pampa, Jujuy y Buenos Aires por restricciones legales).
- Infinia Premium Semanal: La App ofrece descuentos específicos para Infinia e Infinia Diésel:
- Viernes: 15% de descuento pagando con "Dinero en tu cuenta", con un tope semanal de $4.000.
- Lunes: 10% de descuento pagando con "Dinero en tu cuenta", con un tope semanal de $3.000. Este descuento es acumulable con el beneficio por franja horaria.
Calendario semanal: Reintegros bancarios para el ahorro diurno
Para quienes cargan durante el día, o buscan maximizar el ahorro, la clave está en el calendario de alianzas bancarias. Aunque no son acumulables con la carga nocturna, representan un atractivo ahorro semanal:
A estos beneficios se suman los descuentos fijos de los clubes de fidelización: un 10% de ahorro en nafta y diésel Infinia, y un 5% todos los días para socios del ACA, ambos con un tope mensual de $11.500.
Promoción BNA y MODO: El potencial de ahorro mensual máximo
La alianza entre el Banco Nación y la billetera virtual MODO es la de mayor alcance y potencial de ahorro. Esta promoción otorga un 30% de ahorro en todos los combustibles de las seis principales petroleras (incluida YPF, Shell, Axion, Gulf, VOY y Puma Energy).
- Tope y Condiciones: El reintegro tiene un tope máximo de $15.000 por cliente (CUIT) por mes calendario. Para acceder a dicho tope, se requiere un consumo mínimo de $50.000.
- Vigencia: La promoción aplica de viernes a domingo.
- Modalidad de Pago: Exclusivo para clientes que paguen con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA, a través de MODO BNA+. No incluye tarjetas de débito ni saldo en cuenta.
Aprovechando la totalidad de los descuentos disponibles en las seis petroleras, los clientes pueden alcanzar un ahorro total de hasta $90.000 durante el mes.
