El ajuste que viene por los combustibles: Milei descongela impuestos y mueve el tablero

El Gobierno nacional volvió a intervenir en el esquema impositivo de los combustibles con la publicación del Decreto 929/2025 en el Boletín Oficial. La norma implica nuevos incrementos parciales en los impuestos a la nafta y al gasoil , como también posterga el impacto pleno de las actualizaciones acumuladas.

La medida busca evitar un un salto abrupto en los precios de los surtidores por lo que Nación optó por dosificar los aumentos impositivos que estaban pendientes desde 2024 y 2025.

Asimismo, la iniciativa modifica el Decreto 617/2025 y vuelve a mover el calendario de actualización del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono. Ambos tributos son componentes centrales del precio final de la nafta y el gasoil en todo el país.

Desde enero de 2026 comenzará a regir una nueva etapa del esquema de aumentos, aunque de forma parcial. El impacto total de las actualizaciones acumuladas fue nuevamente diferido, esta vez hasta febrero, lo que confirma la cautela oficial frente a un tema socialmente sensible.

nqn-nafta--estaciones-de-servicio-surtidores-enero-2011-(2).jpg

Impuestos que vuelve a activarse

La Ley 23.966 establece montos fijos en pesos para los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Esos valores deben actualizarse trimestralmente, según la evolución del Índice de Precios al Consumidor que publica el Indec.

Sin embargo, desde 2018 el mecanismo automático de actualización fue interrumpido en reiteradas oportunidades. A través de distintos decretos, los gobiernos fueron postergando el traslado pleno de esos aumentos para evitar impactos directos sobre la inflación.

Además, el Decreto 929/2025 reconoce explícitamente esa dinámica y establece que las actualizaciones correspondientes a 2024 y a los primeros tres trimestres de 2025 aún no habían sido aplicadas en su totalidad para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

Nuevas fechas

La nueva norma dispone que, entre el 1 y el 31 de enero de 2026, los impuestos se incrementarán parcialmente, con montos específicos por producto. Para las naftas, el aumento del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos será de 17,291 pesos por unidad, más 1,059 pesos correspondientes al impuesto al CO.

En el caso del gasoil, el incremento será de 14,390 pesos por el impuesto principal, 7,792 pesos por el tratamiento diferencial en las regiones alcanzadas y 1,640 pesos por el gravamen al dióxido de carbono.

Además de fijar los aumentos parciales de enero, el decreto introduce un cambio clave en el calendario ya que reemplaza la fecha prevista para la aplicación total de los incrementos remanentes, que pasa del 1 de enero al 1 de febrero de 2026. Esto significa que el impacto completo de las actualizaciones impositivas seguirá postergado.