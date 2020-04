Pandemia. A la espera de un acuerdo global

Todos alterados y nadie es indiferente. El mercado petrolero no dio tregua estos días, entre la pandemia y la guerra de precios. Incluso, algunos analistas avizoraban un “barril a cero dólares” -aunque sí hubo países que tuvieron que vender crudo a pérdida-. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ya es la peor pandemia contemporánea, la primera donde los países de todo el globo coordinaron acciones para frenar un virus que representa un enorme desafío para la comunidad científica y, consecuentemente, se derrumbó la economía por fuerte baja del consumo. Otros que se aprovecharon de los momentos de confusión fueron Rusia y Arabia Saudita, que al no llegar a un acuerdo en la cumbre en Viena entre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el grupo de países que no son miembros (que en conjunto se hacían llamar OPEP+), iniciaron una guerra de precios, elevando la producción de crudo a niveles innecesarios.