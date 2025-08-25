Venta de combustibles cae un 1,16% en julio: ¿señal de una economía en retracción?

En julio, las ventas de combustibles líquidos en Argentina alcanzaron los 1.447.866 metros cúbicos , marcando una caída interanual del 1,16% respecto al mismo mes del año anterior, según datos de la Secretaría de Energía.

Este descenso interrumpió una racha de cuatro meses consecutivos de incrementos (marzo a junio), retomando la tendencia bajista que caracterizó gran parte de 2024 y el primer bimestre del año. La retracción se atribuye a una desaceleración económica y a un cambio en la base de comparación interanual.

A pesar de un aumento mensual del 2,17% frente a junio, el promedio diario de ventas fue menor, dado que julio tiene un día más. Este dato refuerza la percepción de un consumo debilitado.

Auge de los combustibles premium

¿Qué pasó con la venta de nafta súper y premium en julio? A nivel nacional, las ventas de los combustibles cayeron 1,16% en julio frente al mismo mes de 2024. Las líneas de menor costo explicaron ese retroceso: Nafta súper: las ventas disminuyeron 1,11% interanual en julio; Nafta premium: el consumo creció 12,53% en los últimos 12 meses; Gasoil: las ventas bajaron 12,19% con respecto a julio del 2024; Gasoil premium: el consumo se incrementó 9% en los últimos 12 meses.

Las cifras surgen de un informe del portal Surtidores con base en datos de Energía. Allí se observa que en julio el consumo de nafta y gasoil cayó en 14 jurisdicciones en la comparación interanual. Por el contrario, solo 10 provincias mostraron resultados positivos.

La mayor caída de ventas se registró en Tucumán, con una disminución del 19,36% frente a julio del 2024. Le siguieron La Rioja, con un retroceso de 10,45%, y la Ciudad de Buenos Aires, con una baja de 10,08%.

En el extremo opuesto, Tierra del Fuego fue la provincia donde el consumo repuntó en mayor medida, con una mejora de 9,71%. La provincia más austral fue seguida por Formosa y San Juan con aumentos de 6,23% y 4,38%, respectivamente.

Desempeño por empresa

YPF consolidó su liderazgo con un crecimiento del 3,45% en ventas. Por el contrario, Shell (-7,37%), Axion (-0,35%) y Puma (-3,46%) experimentaron caídas, mientras que Dapsa destacó con un aumento del 8,18%.

El descenso en las ventas de combustibles coincide con un nuevo aumento en los precios de naftas y gasoil anunciado por el Gobierno, lo cual, según analistas, podría profundizar la tendencia bajista en los próximos meses. Este escenario plantea interrogantes sobre el impacto de la desaceleración económica en el consumo energético y la dinámica del mercado de combustibles en Argentina.