Wintershall DEA anunció su completa salida de Rusia

Y continuó: “En los últimos meses, las limitaciones impuestas por el gobierno ruso a las operaciones de las empresas occidentales en el país y las interferencias externas en las operaciones de nuestra empresa conjunta hicieron imposible que Wintershall Dea operara en Rusia como antes y dieron lugar a una expropiación económica. de las Empresas Conjuntas en Rusia".

Wintershall Dea CEO Mario Mehren reviews the year 2019 and looks ahead to 2020.jpg