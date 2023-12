"Vaca Muerta tiene probada su eficiencia, productividad y rentabilidad"

En diálogo con +e, Monteiro repasó los principales hitos de la era no convencional de la industria petrolera neuquina, y las perspectivas para los nuevos tiempos políticos que comenzaron en domingo pasado.

¿Qué balance hace de sus seis años frente al Ministerio?

Nos tocó gestionar la mejor parte de Vaca Muerta hasta ahora, porque la curva aprendizaje y la migración desde los pozos verticales hacia pozos horizontales, todo ese conocimiento aplicado y esa mejora continua que se empezó a dar desde 2016-2017, se fue capitalizando y permitió tener resultados que son extraordinarios. En términos de producción, estamos en el máximo histórico tanto de petróleo como de gas. El gas, aún con la estacionalidad que tiene la producción en nuestro país y al no desarrollar un mercado exportador todavía de relevancia, pero llegamos en septiembre a 100 millones metros cúbicos por día a partir de de la construcción de la primera etapa de Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. En noviembre alcanzamos 354.000 barriles de petróleo que van a ser superados, sujeto a algún a que no haya mucho inconveniente en términos de insumos.

Agotamos toda la capacidad de transporte que teníamos, ya están las obras de infraestructura de aumento de capacidad lanzadas, con la primera etapa del GPNK ya en funcionamiento y algo de la capacidad de incremental de Oldelval que ya está disponible, se rehabilitó Oleoducto Transandino.

En términos de producción, tenemos récord absoluto y también niveles de inversiones récord este año, de más de 7.600 millones de dólares.

Vaca Muerta evolucionó mucho pese la crisis de la macroeconomía…

Algún inconveniente hubo por el tema este de falta de insumos y la dificultad incorporar más equipos de fracturas sobre todo, pero hubo grandes mejoras de productividad de los pozos, de eficiencia en los yacimientos, con récord en cantidad de metros perforados por equipo, en velocidades de perforación, en cantidad de etapas de fractura por por set, cantidad de horas de bombeo también por set de fractura en un día.

Hay un montón de indicadores que muestran el grado de madurez, que tiene Vaca Muerta que es altísimo cuando uno lo compara con el pequeño grado de desarrollo que llevamos, menos del 10% por ciento de la superficie de Vaca Muerta está en alguna etapa desarrollo continuo. Tenemos algo más de 2.400 pozos perforado, el 10% de los pozos perforados en Permian, con niveles de productividad superiores en algunos casos.

Vaca Muerta YPF Etapas de fracturas fracking punciones (1).JPG YPF es quien lidera la aventura del shale en Vaca Muerta.

Todo eso en un contexto de un país que no para de de pegar banquinazos. Creo que eso habla muy bien también de la Provincia que ha tenido una continuidad en la política hidrocarburífera, que a las empresas les brinda cierta seguridad. No reemplaza la previsibilidad que tiene que dar el gobierno nacional entre sus políticas macroeconómicas, pero ayuda. El gobernador entrante ha dado este signos de de continuidad de esta política y eso también a las empresas les genera tranquilidad de que el rumbo se va a mantener y que seguramente se va a potenciar en los próximos años.

¿Cómo cree que el gobierno de Javier Milei influirá en el sector?

Están las obras de infraestructura para aumentar la producción para seguir aumentando la producción en los próximos años y seguramente eso se va a concretar porque el país lo necesita. Si uno escucha las señales que ha dado el Gobierno Nacional entrante, como por ejemplo la unificación cambiaria, sacando la discusión de si va a ser shock o gradual, cualquier paso en ese sentido va a ser bienvenido en el sector. Ir a a una adecuación de los precios para alinear los precios este nacionales con los internacionales, por más que no sean export parity, con alguna brecha, es un elemento fundamental. También liberar exportaciones, que eso no significa que pongas en riesgo el abastecimiento interno, pero en la medida que pueda liberar exportaciones darle los exportadores con contratos de más largo plazo.

Son esas tres cosas que en principio el gobierno entrante iría en ese camino, es un escenario que para el desarrollo de Vaca Muerta es muy promisorio. Además es un proyecto que ya está probado en su en su en su eficiencia, en su productividad y en su rentabilidad. Ya es una inversión de bajo riesgo, porque ya el riesgo exploratorio se ha reducido mucho por por todas las inversiones que se han hecho, y que puede tener resultados muy rápidos en términos balanza de pagos.

¿Espera un rol más preponderante del sector privado en materia de infraestructura?

Si das previsibilidad y reglas claras, el privado puede invertir. No podés pedirle al privado que invierta si después no le vas a dar condiciones para que recupere la inversión y la ganancia. Si las condiciones están, creo que la inversión privada va a estar, hay que generar la confianza para eso, que dentro de cuatro años si cambia el gobierno las condiciones que hayas logrado para que un privado lleve adelante la infraestructura no se modifiquen.

Gran parte de la inversión que se necesita para el desarrollo de Vaca Muerta, además de lo troncal, está en la ampliación de plantas para tratar el petróleo y el gas incremental que son inversiones muy fuertes de un recupero largo.

Hay proyectos como el Oleoducto Vaca Muerta Sur, que creo es la idea de YPF de tenerlo en danza. También está el Triplicar de Oldelval para una nueva etapa de expansión. En materia de gas hay que profundizar el desarrollo de la infraestructura con la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner este y la reversión de Gasoducto Norte, que va a permitir aumentar la escala de desarrollo de Vaca Muerta en materia de gas y además potenciar el mercado regional, además de eliminar prácticamente todas las importaciones de gas de Argentina.